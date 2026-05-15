Ex-trainer aan de slag bij ploeg Evenepoel: Vingegaard laat duidelijk van zich horen

Tim Heemskerk, de voormalige coach van Jonas Vingegaard, gaat aan de slag bij Red Bull-BORA-hansgrohe. De Deen vindt het vertrek van de Nederlander nog altijd jammer, die zijn geheimen zou kunnen meenemen.

Begin januari kondigde Visma-Lease a Bike het onverwachte vertrek van trainer Tim Heemskerk aan. De Nederlander was jaren de coach van Jonas Vingegegaard, die in 2022 en 2023 de Tour won.

Heemskerk had ook een duidelijke uitleg voor zijn vertrek. "Ik merk dat ik de laatste tijd moeite had om mijn creativiteit en passie te blijven inzetten, iets dat voor mij belangrijk is in mijn vak als trainer", zei de Nederlander toen.

Vingegaard reageert op overstap van Heemskerk

Zo'n vier maanden na zijn vertrek bij Visma-Lease a Bike is Heemskerk nu aan de slag gegaan bij Red Bull-BORA-hansgrohe, de ploeg van onder meer concurrenten Remco Evenepoel en Florian Lipowitz.

"Natuurlijk kent hij me heel goed", zei Vingegaard over Heemskerk bij Feltet. "Ik heb jarenlang met Tim gewerkt, en ik denk dat hij een geweldige trainer is. Dus het is zeker jammer dat we hem kwijt zijn", zei hij over de Nederlander.

Vingegaard reageerde ook op de nieuwe uitdaging van Heemskerk. "Ik ben ook heel blij voor Tim. Zoals ik eerder heb gezegd, was hij meer dan een coach voor mij. Hij was ook een vriend, en ik wens hem al het beste."



Deelt Heemskerk geheimen van Vingegaard met Red Bull-BORA-hansgrohe?

Voor Red Bull-BORA-hansgrohe is de komst van Heemskerk vooral belangrijk voor zijn ervaring met het winnen van grote rondes. Voor de Duitse ploeg is het een droom om de Tour te winnen.

Heemskerk heeft natuurlijk ook belangrijke en gevoelige informatie over Vingegaard, onder meer zijn wattages en VO2max. En die kunnen tegen Vingegaard gebruikt worden. "Dat zou zeker kunnen. De tijd zal het leren", stelde de Deen.

Wordt Heemskerk nieuwe trainer van Evenepoel?

Heemskerk zou ook de nieuwe trainer van Evenepoel kunnen worden. Dan Lorang, die pas sinds begin dit jaar zijn trainer is, vertrekt na de Tour de France namelijk bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Hij zou wel nog de trainer van Evenepoel blijven tot het einde van het seizoen.