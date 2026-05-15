Onverwachte tweede plaats: Stuyven is kritisch voor organisatie en onthult ook pech

Jasper Stuyven wilde graag een etappe winnen in de Giro, maar kreeg in Napoli een onverwachte kans door een valpartij. Het werd net als in 2017 een tweede plaats, al kon Stuyven niet sprinten zoals hij dat zelf wilde.

Door een valpartij van Reinders en Groenewegen van Unibet Rose Rockets op zo'n 350 meter van de de streep op kop van het peloton werd de sprint van de zesde etappe een verrassend duel tussen Davide Ballerini en Jasper Stuyven.

In 2017 had Stuyven al eens gesprint voor de overwinning in de Giro tegen Silvan Dillier, maar toen moest hij tevreden zijn met een tweede plaats. En dat was nu opnieuw het geval, al had Stuyven ook wel wat excuses.

Hij had al een inspanning van een kilometer gedaan voor kopman Paul Magnier en dat in de wind. Stuyven had dus al wat vermoeidheid in zijn benen zitten, maar had nog andere problemen voor de valpartij.

Tweede plaats voor Stuyven, met materiaalpech

"Ik zat niet meteen in mijn pedaal", stelt Stuyven bij Sporza. En hij had ook nog een mechanisch probleem in de sprint. "Iemand moet in mijn derailleur gereden hebben, waardoor ik niet meer kon schakelen."

Daardoor sprong de derailleur van Stuyven van links naar rechts. Hij kon wel sprinten, maar niet in de versnelling die hij wilde. "Ik hoopte in de slipstream van Ballerini te komen, het is jammer dat het materiaal tegenwerkt."



Magnier wordt nog derde

Geen derde ritzege dus voor Soudal Quick-Step in de Giro en sprinter Paul Magnier, hij reed nog een bijzonder sterke sprint. De Fransman haalde nog heel wat renners in en sprintte nog naar de derde plaats, maar er had dus meer in gezeten.

Kritische Stuyven voor organisatie van de Giro

Er was achteraf dan ook wel wat kritiek op de organisatie van de Giro over de keuze van de aankomst, met nog een bocht van 180 graden op kasseien in de laatste halve kilometer. Door de regen werd het nog gevaarlijker.

"Het is jammer dat ze er altijd naar op zoek gaan, zeker omdat het perfect vermeden kan worden en omdat er hier ook een mooie aankomst kan gelegd worden", besloot Stuyven nog.