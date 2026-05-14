Grote vraagtekens bij vele valpartijen bij UAE: is er een probleem?

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
UAE Team Emirates blijft winnen in de Giro d'Italia, maar tegelijk stapelen de valpartijen zich op. Na meerdere crashes rijst de vraag of er meer aan de hand is dan pure pech bij de ploeg van Tadej Pogacar.

Nieuwe klappen in de Giro

Bij UAE Team Emirates was er woensdag opluchting én vreugde. Igor Arrieta bezorgde de ploeg opnieuw een ritzege, amper een dag nadat Jonathan Narvaez al had uitgehaald. Toch blijft de Giro voor de formatie van Tadej Pogacar een verhaal met twee gezichten.

Eerder verloor de ploeg al Adam Yates, Jay Vine en Marc Soler na de nodige valpartijen tijdens de koers. Vooral het uitvallen van die laatste kwam hard aan, omdat Soler als belangrijke meesterknecht werd gezien.

Zelfs ritwinnaar Arrieta ging onderuit

Opvallend genoeg ontsnapte ook Igor Arrieta woensdag niet aan pech. De Spanjaard schoof tijdens de etappe meermaals weg, al kon hij telkens opnieuw opstappen.

Het beeld past in een bredere tendens: UAE-renners lijken dit seizoen opvallend vaak tegen het asfalt te gaan. Dat zorgt stilaan voor vragen binnen én buiten het peloton.

Ook in het voorjaar veel pech

De reeks incidenten begon niet pas in de Giro. Tijdens de Tour Down Under kwamen Jay Vine en Mikkel Bjerg ten val na een botsing met een kangoeroe. Tim Wellens brak in Kuurne-Brussel-Kuurne zijn sleutelbeen nadat renners voor hem onderuitgingen.

Zelfs Tadej Pogacar bleef niet gespaard. In Milaan-Sanremo veroorzaakte hij zelf een valpartij richting Cipressa, maar hij kroop opnieuw op de fiets en won uiteindelijk alsnog de koers.

Twijfels over het materiaal?

Door de vele crashes wordt intussen ook gekeken naar het materiaal van UAE. Vooral de banden liggen onder het vergrootglas. De ploeg rijdt met Continental-banden, nochtans bekend als betrouwbaar op natte wegen.

Pogacar is zelfs ambassadeur van het merk. Toch voedt het opvallend hoge aantal schuivers de speculaties. Bewijzen voor een technisch probleem zijn er voorlopig niet, waardoor brute pech voorlopig de meest logische verklaring blijft.

