📷 Kopecký in de kou gelaten na pech in Giro: moest het peloton op hem wachten?

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
De mechanische pech van Matyáš Kopecký in de Giro d'Italia van woensdag zorgde voor discussie in het peloton. Moest er gewacht worden of gelden er andere regels?

Geen verplichte neutralisatie na de start

In de Giro d’Italia is er bij elke etappe een geneutraliseerde aanloop, maar eens de officiële start is gegeven, verandert het spel volledig. Dat was ook woensdag het geval toen Matyáš Kopecký met mechanische pech te maken kreeg net voor de koers op gang was getrokken.

Op het moment dat hij pech had, werd even later toch de officiële start gegeven. Volgens verschillende waarnemers had men moeten wachten tot hij weer in orde was en mocht de start dan pas gegeven zijn.

Peloton rijdt gewoon door

De situatie van Kopecký illustreerde hoe hard het wielrennen kan zijn. Terwijl hij probeerde terug te keren na zijn mechanische problemen, reed het peloton gewoon door. Er was geen collectieve beslissing om te temporiseren.

In zo’n fase spelen koersomstandigheden een grote rol: waaiers, nervositeit en positiegevechten maken het moeilijk om het tempo te laten zakken voor individuele problemen.

Wanneer renners wel wachten

Toch is wachten in het peloton niet volledig uitgesloten. In uitzonderlijke gevallen wordt er wel afgeremd, bijvoorbeeld bij zware valpartijen waarbij meerdere renners betrokken zijn of wanneer klassementsfavorieten worden opgehouden. Dat gebeurt echter op basis van sportieve afspraken, niet door een verplichting in het reglement.

Ook de wedstrijdjury van de UCI kan ingrijpen en een situatie neutraliseren als die als gevaarlijk of uitzonderlijk wordt beoordeeld.

Ongeschreven regels versus realiteit

Naast officiële regels bestaan er in het peloton ongeschreven codes van fair play. Die bepalen vaak hoe renners reageren op pech van anderen. Maar in een grote ronde zoals de Giro d’Italia botsen die principes vaak met de realiteit van de koers.

De pech van Matyáš Kopecký woensdag toont dat duidelijk: zodra de officiële start is gegeven, is wachten eerder een keuze dan een regel. En die keuze wordt in het heetst van de strijd niet altijd gemaakt.

