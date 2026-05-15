Andere aanpak in de Giro: Van Eetvelt doet zijn tactiek uit de doeken

Lennert Van Eetvelt is nog altijd de beste Belg in de Giro, hij verloor nog geen seconde op topfavoriet Jonas Vingegaard. De kopman van Lotto-Intermarché zal op de eerste aankomst bergop ook strijden tegen de topfavorieten voor de ritzege.

In de tweede etappe van de Giro kon Van Eetvelt samen met Pellizzari een versnelling van Vingegaard bergop beantwoorden. Bijna een week later mogen de klassementsrenners zich nog eens tonen op een eerste aankomst boven.

Van Eetvelt zal niet proberen om meer te schuiven in de vroege vlucht, want die acht hij weinig kans op slagen hebben. In het verleden heeft Van Eetvelt al vaak geprobeerd om te winnen vanuit een groep vluchters.

Van Eetvelt wil strijden tegen Vingegaard en Pellizzari

"Maar de vroege vlucht wordt zo vaak ingerekend voor de finale, dat ik heb besloten om het vanaf nu te proberen vanuit de favorietengroep", zegt Van Eetvelt bij Het Nieuwsblad. Al zal winnen ook zo moeilijk zijn.

Vingegaard en Pellizzari schat Van Eetvelt namelijk hoger in, maar hij wil wel mee koers maken. Voor Van Eetvelt is het dan ook een test om te zien of hij vanuit de groep met de favorieten een etappe kan winnen in de Giro.

Al heeft Van Eetvelt nog niet vaak een lange en steile beklimming zoals Blockhaus (13,4 kilometer aan gemiddeld 8.5%) opgereden. Hij verwacht dus niet dat hij even vlot Vingegaard en Pellizzari zal volgen als in de tweede etappe.





Klassement nog geen doel voor Van Eetvelt in de Giro

Het klassement is voor Van Eetvelt ook nog geen doel, ook al verloor hij nog geen seconde op Vingegaard. Er volgen namelijk nog een vlakke tijdrit van 42 kilometer en nog enkele zware bergritten.

"En we zitten nog altijd maar in het begin van deze Giro, dus dat klassement staat allesbehalve vast", stelt Van Eetvelt. De eerste aankomst bergop zal ook duidelijk maken of Van Eetvelt mag dromen van een mooi eindklassement of niet.