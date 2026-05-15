Na zijn verplichte afscheid: Eli Iserbyt heeft nieuwe uitdaging gevonden

Eli Iserbyt heeft een nieuwe uitdaging gevonden nadat hij verplicht een punt moest zetten achter zijn carrière. De voormalige Belgische kampioen gaat aan de slag als als cyclocrosscoördinator bij het managementbureau A&J All Sports.

Begin dit jaar moest Eli Iserbyt door een aanhoudende blessure een punt zetten achter zijn carrière als veldrijder. Op zijn 28ste moest Iserbyt op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging en die heeft hij nu gevonden.

Iserbyt aan de slag als cyclocrosscoördinator

Iserbyt gaat aan de slag bij A&J All Sports, het managementbureau van Alex en Johnny Carera. Zij vertegenwoordigen onder meer Maxim Van Gils, Cian Uijtdebroeks en natuurlijk ook Tadej Pogacar.

Met hen zal Iserbyt zich niet bezighouden, wel met veldrijders. Iserbyt wordt cyclocrosscoördinator en moet een soort aanspreekpunt worden voor renners die in de winter ook actief zijn in de cross.

Onder meer Emiel Verstrynge (Alpecin-Premier Tech) ligt onder contract bij het bureau van de boers Carera en zal dus een beroep kunnen doen op Iserbyt deze winter.

Iserbyt reageert op zijn nieuwe uitdaging

"Met zijn ervaring en professionaliteit zal hij een grote meerwaarde betekenen voor onze veldrijders", zegt Alex Carera over Iserbyt. En ook de voormalige Belgische kampioen is blij met zijn nieuw uitdaging.





"Ik ben blij dat ik in de wereld van het veldrijden kan blijven en mijn ervaring kan doorgeven", zegt hij in het persbericht. "Atleten ondersteunen en meewerken aan hun ontwikkeling geeft me energie."