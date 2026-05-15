Wellens geeft update over zijn blessure en doet zijn plannen met Pogacar uit de doeken

Tim Wellens (35) is bezig aan zijn laatste weken als Belgisch kampioen. Na een gemist voorjaar zal Wellens zich op hoogtestage klaarstomen voor zijn derde Tour de France.

Veel heeft Tim Wellens dit jaar nog niet kunnen genieten van de Belgische trui. In totaal kwam hij veertien keer in actie, een valpartij waarbij hij zijn sleutelbeen brak in Kuurne-Brussel-Kuurne gooide zijn voorjaar overhoop.

Blessure is verleden tijd voor Wellens

In de Brabantse Pijl kon Wellens zes weken later zijn rentree maken, in de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik moest Wellens opgeven. In Eschborn-Frankfurt werd Wellens op 1 mei 52ste.

Van zijn blessure heeft Wellens geen last meer. "Mijn sleutelbeen is volledig genezen", zegt Wellens bij Bici.PRO. "De wedstrijden na mijn blessure waren wat lastig, maar het ging steeds beter. In de Ardennen heb ik goed werk geleverd voor het team en ook in Frankfurt ging het heel goed, dus voorlopig heb ik geen reden tot klagen."

Wellens vervoegt Pogacar binnenkort op hoogtestage

Dat was de voorlopig laatste wedstrijd van Wellens. Hij had vorig weekend in actie moeten komen in Frankrijk, maar griep gooide roet in het eten. Binnenkort vertrekt Wellens dan op hoogtestage, Pogacar is al aanwezig in de Sierra Nevada.

"Die hoogtestage moet onze groep hechter maken", zegt Wellens. "We trainen samen, leven samen, lachen en lijden samen, en elke dag zien we vooruitgang. Iedereen die meedoet, werkt eraan om het beste uit zichzelf te halen. En laten we hopen dat het geluk aan onze kant staat."





Pogacar jaagt op records in de Tour

Bij UAE Team Emirates-XRG is de Tour opnieuw een groot doel deze zomer. Tadej Pogacar kan met een vijfde eindzege samen met Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain en Jacques Anquetil recordhouder worden.

Voor Pogacar komt stilaan ook het record van ritzeges in de Tour in zich. Mark Cavendish is met 35 ritzeges nog altijd de beste, Pogacar heeft er nu 21 op zijn naam staan. Vorig jaar won Pogacar vier ritten, in 2024 was hij zelfs goed voor zes ritzeges in de Tour.