Vingegaard wil roze trui niet: Campenaerts verklapt plan van Visma-Lease a Bike

Met Blockhaus staat de eerste aankomst bergop op het programma in de Giro. Bij Visma-Lease a Bike willen ze met Jonas Vingegaard tijd nemen op de concurrentie, maar de roze trui willen Campenaerts en co dan weer niet.

Een etappe van 244 kilometer met aankomst op Blockhaus (13,4 kilometer aan gemiddeld 8.5%). De organisatie van de Giro heeft van de eerste aankomst bergop in de Giro een bijzonder lastige opdracht gemaakt.

De Italiaan Giulio Pellizzari van Red Bull-BORA-hansgrohe ziet die lange etappe als een voordeel, maar ook Visma-Lease a Bike heeft er met hun kopman Jonas Vingegaard een stevig doel gemaakt.

Vingegaard wil tijd pakken op de concurrentie, maar geen roze trui

"Wij hebben maar één doel en dat is tijd pakken op de concurrentie. De roze trui willen we liever nog niet", zegt Victor Campenaerts klaar en duidelijk bij Het Nieuwsblad. Om die roze trui niet te pakken, gaf Visma-Lease a Bike woensdag veel vrijheid aan een vlucht.

De Portugees Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) heeft een ruime voorsprong van zo'n zes minuten op Vingegaard en bijna alle andere klassementsrenners. Een voorsprong die voldoende groot is om nog te overbruggen voor het einde van de Giro.

Vingegaard wil roze trui vermijden door tijdrit

Maar die voorsprong is ook groot genoeg om Eulalio na de etappe met aankomst op Blockhaus nog in de roze trui te houden. En dat is ook het plan van Visma-Lease a Bike, dat al kijkt naar volgende week.



Op dinsdag, daags na de tweede rustdag, staat namelijk een vlakke tijdrit van 42 kilometer op het programma in de Giro. Als Vingegaard de roze trui dan zou dragen, zou hij een pak krijgen van de organisatie.

En dat wil Visma-Lease a Bike niet. "Wij willen de tijdrit rijden in het pak waar heel veel tijd en geld is ingestoken. Het zou frustrerend zijn om dan in een pak van de organisatie te moeten rijden", stelt Campenaerts dan ook.

Nu al de roze trui in de ploeg hebben, zou ook erg belastend kunnen zijn voor Visma-Lease a Bike. Het verloor met Wilco Kelderman al een belangrijke knecht voor zware bergritten Vingegaard heeft zo ook maar zes ploegmaats meer, waardoor er meer last komt op de schouders van Campenaerts. En dat kan op het einde van de Giro zwaar doorwegen.