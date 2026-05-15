Vingegaard wil roze trui niet: Campenaerts verklapt plan van Visma-Lease a Bike

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Vingegaard wil roze trui niet: Campenaerts verklapt plan van Visma-Lease a Bike

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Met Blockhaus staat de eerste aankomst bergop op het programma in de Giro. Bij Visma-Lease a Bike willen ze met Jonas Vingegaard tijd nemen op de concurrentie, maar de roze trui willen Campenaerts en co dan weer niet.

Een etappe van 244 kilometer met aankomst op Blockhaus (13,4 kilometer aan gemiddeld 8.5%). De organisatie van de Giro heeft van de eerste aankomst bergop in de Giro een bijzonder lastige opdracht gemaakt. 

De Italiaan Giulio Pellizzari van Red Bull-BORA-hansgrohe ziet die lange etappe als een voordeel, maar ook Visma-Lease a Bike heeft er met hun kopman Jonas Vingegaard een stevig doel gemaakt. 

Vingegaard wil tijd pakken op de concurrentie, maar geen roze trui

"Wij hebben maar één doel en dat is tijd pakken op de concurrentie. De roze trui willen we liever nog niet", zegt Victor Campenaerts klaar en duidelijk bij Het NieuwsbladOm die roze trui niet te pakken, gaf Visma-Lease a Bike woensdag veel vrijheid aan een vlucht. 

De Portugees Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) heeft een ruime voorsprong van zo'n zes minuten op Vingegaard en bijna alle andere klassementsrenners. Een voorsprong die voldoende groot is om nog te overbruggen voor het einde van de Giro. 

Vingegaard wil roze trui vermijden door tijdrit

Maar die voorsprong is ook groot genoeg om Eulalio na de etappe met aankomst op Blockhaus nog in de roze trui te houden. En dat is ook het plan van Visma-Lease a Bike, dat al kijkt naar volgende week. 

Lees ook... Ex-trainer aan de slag bij ploeg Evenepoel: Vingegaard laat duidelijk van zich horen

Op dinsdag, daags na de tweede rustdag, staat namelijk een vlakke tijdrit van 42 kilometer op het programma in de Giro. Als Vingegaard de roze trui dan zou dragen, zou hij een pak krijgen van de organisatie. 

En dat wil Visma-Lease a Bike niet. "Wij willen de tijdrit rijden in het pak waar heel veel tijd en geld is ingestoken. Het zou frustrerend zijn om dan in een pak van de organisatie te moeten rijden", stelt Campenaerts dan ook. 

Nu al de roze trui in de ploeg hebben, zou ook erg belastend kunnen zijn voor Visma-Lease a Bike. Het verloor met Wilco Kelderman al een belangrijke knecht voor zware bergritten  Vingegaard heeft zo ook maar zes ploegmaats meer, waardoor er meer last komt op de schouders van Campenaerts. En dat kan op het einde van de Giro zwaar doorwegen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Victor Campenaerts
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

🎥 LIVE Koers: Tim Merlier schiet opnieuw raak in Hongarije

🎥 LIVE Koers: Tim Merlier schiet opnieuw raak in Hongarije

16:35
Ex-trainer aan de slag bij ploeg Evenepoel: Vingegaard laat duidelijk van zich horen

Ex-trainer aan de slag bij ploeg Evenepoel: Vingegaard laat duidelijk van zich horen

10:30
Meteen stevige opdracht bij rentee: Pedersen gooit plannen van Nys om

Meteen stevige opdracht bij rentee: Pedersen gooit plannen van Nys om

15:15
Wellens geeft update over zijn blessure en doet zijn plannen met Pogacar uit de doeken

Wellens geeft update over zijn blessure en doet zijn plannen met Pogacar uit de doeken

14:35
Dylan Groenewegen dient kritische Jasper Stuyven van antwoord na valpartij in de Giro

Dylan Groenewegen dient kritische Jasper Stuyven van antwoord na valpartij in de Giro

13:50
Net als Evenepoel en Van Aert: de Tour zit nu al in het hoofd van Pogacar

Net als Evenepoel en Van Aert: de Tour zit nu al in het hoofd van Pogacar

13:00
Andere aanpak in de Giro: Van Eetvelt doet zijn tactiek uit de doeken

Andere aanpak in de Giro: Van Eetvelt doet zijn tactiek uit de doeken

12:00
Kan hij nog hervallen in zijn blessure? Sven Nys spreekt klare taal over zoon Thibau

Kan hij nog hervallen in zijn blessure? Sven Nys spreekt klare taal over zoon Thibau

09:45
Jonathan Milan haalt stevig uit naar de Giro: "Begrijp het echt niet"

Jonathan Milan haalt stevig uit naar de Giro: "Begrijp het echt niet"

09:00
Onverwachte tweede plaats: Stuyven is kritisch voor organisatie en onthult ook pech

Onverwachte tweede plaats: Stuyven is kritisch voor organisatie en onthult ook pech

08:15
Na zijn verplichte afscheid: Eli Iserbyt heeft nieuwe uitdaging gevonden

Na zijn verplichte afscheid: Eli Iserbyt heeft nieuwe uitdaging gevonden

07:30
🎥 Kippenvelmoment: Toon Aerts zegt wat er zo bijzonder is in zijn Giro-valies

🎥 Kippenvelmoment: Toon Aerts zegt wat er zo bijzonder is in zijn Giro-valies

06:45
Jasper Stuyven spreekt klare taal over Mathieu van der Poel en co

Jasper Stuyven spreekt klare taal over Mathieu van der Poel en co

20:00
Gevaarlijkste moment van het koersjaar: Axel Merckx is zeer kritisch op kamikaze-finishes

Gevaarlijkste moment van het koersjaar: Axel Merckx is zeer kritisch op kamikaze-finishes

19:00
🎥 Koersen op donderdag: Stuyven grijpt naast ritzege, geen twee op twee voor Merlier in Hongarije

🎥 Koersen op donderdag: Stuyven grijpt naast ritzege, geen twee op twee voor Merlier in Hongarije

18:00
🎥 Ongelofelijke toestanden in de Giro: man wil renners laten vallen

🎥 Ongelofelijke toestanden in de Giro: man wil renners laten vallen

17:00
Fikse domper bij Visma Lease a Bike: renner moet kruis maken over Tour de France

Fikse domper bij Visma Lease a Bike: renner moet kruis maken over Tour de France

14/05
Verkeerde bandenkeuze? UAE heeft andere uitleg voor vele valpartijen

Verkeerde bandenkeuze? UAE heeft andere uitleg voor vele valpartijen

14/05
📷 Kopecký in de kou gelaten na pech in Giro: moest het peloton op hem wachten?

📷 Kopecký in de kou gelaten na pech in Giro: moest het peloton op hem wachten?

14/05
"Befaamde wasmachine": deze man zet sprinttrein voor Magnier op de rails

"Befaamde wasmachine": deze man zet sprinttrein voor Magnier op de rails

14/05
Mooi eerbetoon voor Ludo Dierckxsens: "Brede glimlach op onze lippen toveren" Naast de fiets

Mooi eerbetoon voor Ludo Dierckxsens: "Brede glimlach op onze lippen toveren"

14/05
Grote vraagtekens bij vele valpartijen bij UAE: is er een probleem?

Grote vraagtekens bij vele valpartijen bij UAE: is er een probleem?

14/05
Oud-renner een jaar na pensioen lyrisch over Campenaerts en zijn cruciale rol bij Visma-Lease a Bike

Oud-renner een jaar na pensioen lyrisch over Campenaerts en zijn cruciale rol bij Visma-Lease a Bike

14/05
🎥 Nieuwe leider in de Giro d'Italia heeft opvallende weddenschap lopen

🎥 Nieuwe leider in de Giro d'Italia heeft opvallende weddenschap lopen

14/05
Outsider of titelkandidaat? Waanzinnige voorjaar van Belg moet climax krijgen op WK

Outsider of titelkandidaat? Waanzinnige voorjaar van Belg moet climax krijgen op WK

14/05
Giro-renners uit groep Campenaerts krijgen er flink van langs: "Ik vind het onnozel van hen"

Giro-renners uit groep Campenaerts krijgen er flink van langs: "Ik vind het onnozel van hen"

13/05
🎥 Koers UPDATE: Merlier bedankt twee mensen specifiek na zege, ongeziene en krankzinnige finale in Giro!

🎥 Koers UPDATE: Merlier bedankt twee mensen specifiek na zege, ongeziene en krankzinnige finale in Giro!

13/05
Na alle heisa over motoren die koers vervalsen: Flanders Classics heeft de oplossing

Na alle heisa over motoren die koers vervalsen: Flanders Classics heeft de oplossing

14/05
Jurgen Foré heeft bijzondere missie richting volgend seizoen bij Soudal Quick-Step

Jurgen Foré heeft bijzondere missie richting volgend seizoen bij Soudal Quick-Step

14/05
Van Vingegaard en Visma-Lease a Bike naar Red Bull en Evenepoel: groot vraagteken over contract Heemskerk Analyse

Van Vingegaard en Visma-Lease a Bike naar Red Bull en Evenepoel: groot vraagteken over contract Heemskerk

13/05
🎥 Beelden gaan rond van valpartij Florian Vermeersch in het zog van Wout van Aert

🎥 Beelden gaan rond van valpartij Florian Vermeersch in het zog van Wout van Aert

13/05
Nederlandse renner koerst al zeven maand niet: onder meer gebroken neus nadat tiener hem KO slaat

Nederlandse renner koerst al zeven maand niet: onder meer gebroken neus nadat tiener hem KO slaat

13/05
Toptransfer! Ex-coach Vingegaard na vertrek bij Visma nu binnengehaald door Red Bull (voor Remco?)

Toptransfer! Ex-coach Vingegaard na vertrek bij Visma nu binnengehaald door Red Bull (voor Remco?)

13/05
🎥 Gilbert steunt verrassende aanpak Evenepoel heel fel: "Anders met kritiek naar Tour de France"

🎥 Gilbert steunt verrassende aanpak Evenepoel heel fel: "Anders met kritiek naar Tour de France"

13/05
🎥 Hij noemt Van Aert zijn idool en doet gezamenlijke viering uit de doeken: "Het was een echt feest"

🎥 Hij noemt Van Aert zijn idool en doet gezamenlijke viering uit de doeken: "Het was een echt feest"

13/05
Actie van Vingegaard stuit op groot onbegrip: "Ik snap er helemaal niets van"

Actie van Vingegaard stuit op groot onbegrip: "Ik snap er helemaal niets van"

13/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Victor Campenaerts Jasper Stuyven Jonas Vingegaard Rasmussen Remco Evenepoel Wout Van Aert Thibau Nys Tim Merlier Tim Heemskerk Van Eetvelt Lennert Milan Menten Arnaud De Lie Thibau Nys Bobbie Traksel Axel Mercado Philippe Gilbert Toon Aerts Christophe Laporte Arvid De Kleijn Davide Ballerini Eli Iserbyt

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved