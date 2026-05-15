Ex-wielerkampioene Jilke Michielsen (19) overleden na strijd tegen terminale botkanker

Voormalig wielerkampioene Jilke Michielsen (19) is overleden. Ze vocht tegen een ongeneeslijke botkanker en die strijd heeft ze nu verloren.

Het nieuws van het overlijden van Michielsen werd aangekondigd op haar Instagram-profiel. "Niet zagen, gewoon genieten", werd een uitspraak van Michielsen gebruikt bij het overlijdensbericht.

In 2023 werd bij Michielsen het zeldzame Ewing-sarcoom ofwel terminale botkanker vastgesteld. Na een lange periode van herstel was ze op de goede weg, maar afgelopen winter kwam de kanker terug. En die zou niet meer weg gaan.

De nieuwe behandeling sloeg ook aan, maar de afgelopen weken ging het snel achteruit voor Michielsen in haar strijd tegen terminale botkanker. Een maand geleden maakte ze bekend dat ze haar chemokuur had moeten stopzetten.

"Hey kanker, wil je eventjes pauzeren? Momenteel fiets je me te snel voorbij en kan ik niet meer volgen. Hoe graag ikzelf alles nog zou willen doen, mijn lichaam lijkt zijn max te hebben bereikt", schreef ze toen op haar sociale media.

Michielsen regelde al haar eigen begrafenis, maar weigerde op te geven en af te tellen. Ze haalde onlangs nog haar rijbewijs en begon aan een studie biomedische wetenschappen. En ze hoopte ook nog op een mooie zomer.





Die is Michielsen dus niet meer gegund, op 15 mei heeft ze op amper 19-jarige leeftijd haar strijd tegen botkanker verloren.