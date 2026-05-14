🎥 Ongelofelijke toestanden in de Giro: man wil renners laten vallen

Wat was dat in de Giro vandaag? Tijdens de etappe probeerde een toeschouwer renners omver te duwen aan een rotonde op 50 kilometer van de finish. Het incident past in een reeks van onrustige momenten in deze ronde.

Eerdere incidenten in de Giro

Eerder in de Giro was er al sprake van meerdere incidenten die de koers overschaduwden. In de openingsritten waren er stevige valpartijen waarbij verschillende renners betrokken raakten. Ook het slechte weer speelde het peloton parten, met regen en gladde wegen die voor extra risico zorgden. Daardoor stond de veiligheid van de renners al vaker ter discussie tijdens deze editie van de Italiaanse rittenkoers.

Het gevaarlijke moment

Het gevaarlijke moment vandaag kwam er op ongeveer 50 kilometer van de finish, toen een man uit het publiek zich meermaals gevaarlijk dicht bij de renners begaf. Op een rotonde week hij plots richting het peloton uit en probeerde hij renners om te duwen. Hij leek vooral Gianmarco Garofoli kort aan te duwen. Het had veel slechter kunnen aflopen, maar de renners konden een valpartij vermijden en reden door zonder schade.

Vergelijking met eerdere incidenten

Vergelijkbaar gedrag is helaas niet nieuw in het wielrennen. Eerder kreeg Mathieu van der Poel al te maken met toeschouwers die voorwerpen naar hem gooiden of hem probeerden te hinderen tijdens wedstrijden.

Zulke incidenten tonen aan dat de grens tussen enthousiasme en gevaarlijk gedrag soms wordt overschreden, met risico’s voor de veiligheid van renners en publiek. Het blijft een terugkerend probleem in grote rondes en klassiekers.

Het was de Giro d'Italia zelf die de beelden deelde en een duidelijke oproep deed naar de fans langs het parcours van de koers. "We houden van jullie langs de kant van de weg", klinkt het. "We houden van jullie enthousiasme, we houden ervan dat jullie de renners aanmoedigen, we houden ervan dat jullie je kleden als flamingo's. Maar er is een grens die je niet mag overschrijden. Wees niet zoals deze man."



