🎥 Kippenvelmoment: Toon Aerts zegt wat er zo bijzonder is in zijn Giro-valies

Toon Aerts neemt voor de eerste keer deel aan de Giro d'Italia. Bij Lotto-Intermarché gaven ze een inkijk in wat er in de valies van de renners zit. En dat leverde een emotioneel kippenvelmoment op over onze landgenoot.

Toon Aerts rijdt eerste Giro d’Italia

Toon Aerts is van nature een veldrijder, maar onze landgenoot wil zich meer en meer ook laten zien op de weg. Die kans krijgt hij bij de fusieploeg Lotto-Intermarché. En daar hoort nu ook een grote ronde bij.

Onze landgenoot is van de partij in de Giro d’Italia. De wielerploeg postte op haar sociale media ook een filmpje met renners, onder andere ook met Aerts. Daarin laten ze zien wat er eigenlijk in huis valies zit.

Wat zit er in de valies van Toon Aerts?

Aerts begint met een jeansbroek. Die heeft hij tijdens de Giro echter helemaal niet nodig, maar moet dienen voor na de laatste etappe in Rome. Dan zal er ongetwijfeld wel een klein feestje gehouden worden met de renners.

Maar dan haalt Aerts ook nog iets bijzonders uit: een kleine witte knuffel. En die heeft een heel grote betekenis voor onze landgenoot. Het is een eerbetoon en herinnering aan zijn overleden ongeboren kindje.

Toon Aerts beleefde eind 2025 een bijzonder moeilijke periode. Samen met zijn partner verloor hij een ongeboren kindje, een ingrijpende gebeurtenis die diepe sporen naliet bij het koppel. Aerts vertelde later openhartig over het verdriet en de impact van het verlies op hun dagelijkse leven.





Emotioneel kippenvelmoment

De renner kreeg vanuit de wielerwereld veel steunbetuigingen van collega’s, supporters en vrienden. Ondanks het zware emotionele verlies probeerde Aerts stap voor stap opnieuw vooruit te kijken. Het drama plaatste voor hem niet alleen sport, maar vooral familie en gezondheid in een ander perspectief.

De wellicht informatief of zelfs ludiek bedoelde video krijgt zo een heel andere dimensie. Het is een moment waarbij je als kijker toch wel een krop in de keel krijgt. Een emotioneel kippenvelmoment dat duidelijk dat ook renners maar mensen zijn.