Mooi eerbetoon voor Ludo Dierckxsens: "Brede glimlach op onze lippen toveren"

Met een warm eerbetoon en een brede glimlach werd voormalig wielrenner Ludo Dierckxsens herdacht aan de start van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. De ex-renner overleed vorig jaar onverwacht tijdens het evenement dat hem zo nauw aan het hart lag.

Emotioneel moment aan de start

De start van het peloton stond volledig in het teken van Ludo Dierckxsens. De oud-wielrenner werd vorig jaar onwel tijdens de terugrit van Buggenhout naar Mechelen en overleed ter plaatse na een val. Het nieuws liet een diepe indruk na bij de deelnemers van Kom op tegen Kanker, waar Dierckxsens jarenlang actief was als wegkapitein.

Presentator Olivier Schalbroeck blikte emotioneel terug op dat verlies. “Die dag verloor het peloton een van zijn grootste glimlachen en een van zijn grootste motivators”, klonk het bij de startceremonie, geciteerd door Het Laatste Nieuws.

Familie en vrienden brengen hulde

Op het podium stonden Ludo’s zus Marleen, weduwe Carine en goede vriend Koen Buyse, de zanger van Zornik. Vooral Buyse sprak met veel warmte over hun vriendschap en over de rol die Dierckxsens speelde binnen het peloton.

“Ludo keek altijd enorm uit naar de 1000 km”, vertelde hij. “Niet zozeer voor het sportieve – hij had niets meer te bewijzen. Wel om onder kameraden te zijn en mensen erdoor te sleuren.”

Volgens Buyse was Dierckxsens iemand die anderen voortdurend motiveerde en energie gaf, ook op moeilijke momenten onderweg.





“Ludo is de wind”

Een van de mooiste herinneringen kwam er toen Buyse vertelde over gesprekken tijdens het fietsen. “Wind? Dat bestaat niet”, antwoordde Ludo volgens hem steevast wanneer iemand klaagde over tegenwind.

Daar koppelde hij een symbolische boodschap aan. “Ludo is de wind. Als je de wind in de rug voelt, dan is dat Ludo die een duwtje wil geven.” Die woorden zorgden voor zichtbaar emotionele reacties bij de aanwezigen.

Buyse sloot af met een oproep die perfect bij Dierckxsens paste: “Het enige wat we vandaag kunnen doen, is een brede glimlach op onze lippen toveren.”

Fietsen voor onderzoek

Na het startschot vertrok het rode peloton op de tonen van Don’t Stop Me Now van Queen, het favoriete strijdlied van Dierckxsens. Veel deelnemers stonden onderweg stil bij overleden vrienden of familieleden voor wie ze meereden.

Elk team betaalt 5.500 euro om deel te nemen aan de 1000 km. De opbrengst gaat volledig naar kankeronderzoek. Daarbij focust Kom op tegen Kanker ook op minder commerciële onderzoeken, zoals zeldzame kankers en nieuwe bestralingsmethodes.