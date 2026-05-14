Naast de fiets Mooi eerbetoon voor Ludo Dierckxsens: "Brede glimlach op onze lippen toveren"

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Mooi eerbetoon voor Ludo Dierckxsens: "Brede glimlach op onze lippen toveren"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Met een warm eerbetoon en een brede glimlach werd voormalig wielrenner Ludo Dierckxsens herdacht aan de start van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. De ex-renner overleed vorig jaar onverwacht tijdens het evenement dat hem zo nauw aan het hart lag.

Emotioneel moment aan de start

De start van het peloton stond volledig in het teken van Ludo Dierckxsens. De oud-wielrenner werd vorig jaar onwel tijdens de terugrit van Buggenhout naar Mechelen en overleed ter plaatse na een val. Het nieuws liet een diepe indruk na bij de deelnemers van Kom op tegen Kanker, waar Dierckxsens jarenlang actief was als wegkapitein.

Presentator Olivier Schalbroeck blikte emotioneel terug op dat verlies. “Die dag verloor het peloton een van zijn grootste glimlachen en een van zijn grootste motivators”, klonk het bij de startceremonie, geciteerd door Het Laatste Nieuws.

Familie en vrienden brengen hulde

Op het podium stonden Ludo’s zus Marleen, weduwe Carine en goede vriend Koen Buyse, de zanger van Zornik. Vooral Buyse sprak met veel warmte over hun vriendschap en over de rol die Dierckxsens speelde binnen het peloton.

“Ludo keek altijd enorm uit naar de 1000 km”, vertelde hij. “Niet zozeer voor het sportieve – hij had niets meer te bewijzen. Wel om onder kameraden te zijn en mensen erdoor te sleuren.”

Volgens Buyse was Dierckxsens iemand die anderen voortdurend motiveerde en energie gaf, ook op moeilijke momenten onderweg.

“Ludo is de wind”

Een van de mooiste herinneringen kwam er toen Buyse vertelde over gesprekken tijdens het fietsen. “Wind? Dat bestaat niet”, antwoordde Ludo volgens hem steevast wanneer iemand klaagde over tegenwind.

Daar koppelde hij een symbolische boodschap aan. “Ludo is de wind. Als je de wind in de rug voelt, dan is dat Ludo die een duwtje wil geven.” Die woorden zorgden voor zichtbaar emotionele reacties bij de aanwezigen.

Buyse sloot af met een oproep die perfect bij Dierckxsens paste: “Het enige wat we vandaag kunnen doen, is een brede glimlach op onze lippen toveren.”

Fietsen voor onderzoek

Na het startschot vertrok het rode peloton op de tonen van Don’t Stop Me Now van Queen, het favoriete strijdlied van Dierckxsens. Veel deelnemers stonden onderweg stil bij overleden vrienden of familieleden voor wie ze meereden.

Elk team betaalt 5.500 euro om deel te nemen aan de 1000 km. De opbrengst gaat volledig naar kankeronderzoek. Daarbij focust Kom op tegen Kanker ook op minder commerciële onderzoeken, zoals zeldzame kankers en nieuwe bestralingsmethodes.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Naast de fiets
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Ludo Dierckxsens

Meer nieuws

Grote vraagtekens bij vele valpartijen bij UAE: is er een probleem?

Grote vraagtekens bij vele valpartijen bij UAE: is er een probleem?

12:00
🎥 Nieuwe leider in de Giro d'Italia heeft opvallende weddenschap lopen

🎥 Nieuwe leider in de Giro d'Italia heeft opvallende weddenschap lopen

10:57
Outsider of titelkandidaat? Waanzinnige voorjaar van Belg moet climax krijgen op WK

Outsider of titelkandidaat? Waanzinnige voorjaar van Belg moet climax krijgen op WK

10:00
Na alle heisa over motoren die koers vervalsen: Flanders Classics heeft de oplossing

Na alle heisa over motoren die koers vervalsen: Flanders Classics heeft de oplossing

08:00
Jurgen Foré heeft bijzondere missie richting volgend seizoen bij Soudal Quick-Step

Jurgen Foré heeft bijzondere missie richting volgend seizoen bij Soudal Quick-Step

07:30
Oud-renner een jaar na pensioen lyrisch over Campenaerts en zijn cruciale rol bij Visma-Lease a Bike

Oud-renner een jaar na pensioen lyrisch over Campenaerts en zijn cruciale rol bij Visma-Lease a Bike

07:00
Van Vingegaard en Visma-Lease a Bike naar Red Bull en Evenepoel: groot vraagteken over contract Heemskerk Analyse

Van Vingegaard en Visma-Lease a Bike naar Red Bull en Evenepoel: groot vraagteken over contract Heemskerk

20:35
Giro-renners uit groep Campenaerts krijgen er flink van langs: "Ik vind het onnozel van hen"

Giro-renners uit groep Campenaerts krijgen er flink van langs: "Ik vind het onnozel van hen"

19:35
🎥 Koers UPDATE: Merlier bedankt twee mensen specifiek na zege, ongeziene en krankzinnige finale in Giro!

🎥 Koers UPDATE: Merlier bedankt twee mensen specifiek na zege, ongeziene en krankzinnige finale in Giro!

18:36
🎥 Beelden gaan rond van valpartij Florian Vermeersch in het zog van Wout van Aert

🎥 Beelden gaan rond van valpartij Florian Vermeersch in het zog van Wout van Aert

16:50
Nederlandse renner koerst al zeven maand niet: onder meer gebroken neus nadat tiener hem KO slaat

Nederlandse renner koerst al zeven maand niet: onder meer gebroken neus nadat tiener hem KO slaat

15:50
Toptransfer! Ex-coach Vingegaard na vertrek bij Visma nu binnengehaald door Red Bull (voor Remco?)

Toptransfer! Ex-coach Vingegaard na vertrek bij Visma nu binnengehaald door Red Bull (voor Remco?)

14:50
🎥 Gilbert steunt verrassende aanpak Evenepoel heel fel: "Anders met kritiek naar Tour de France"

🎥 Gilbert steunt verrassende aanpak Evenepoel heel fel: "Anders met kritiek naar Tour de France"

13/05
🎥 Hij noemt Van Aert zijn idool en doet gezamenlijke viering uit de doeken: "Het was een echt feest"

🎥 Hij noemt Van Aert zijn idool en doet gezamenlijke viering uit de doeken: "Het was een echt feest"

13/05
Miserie compleet bij Lotto-Intermarché: na opgave De Lie incasseert wielerploeg nieuwe opdoffer

Miserie compleet bij Lotto-Intermarché: na opgave De Lie incasseert wielerploeg nieuwe opdoffer

13/05
Sven Nys heeft nieuws over zoon Thibau Nys en verkondigt plannen

Sven Nys heeft nieuws over zoon Thibau Nys en verkondigt plannen

13/05
Een enorm hard oordeel: "De Lie kan op zoek naar een mental coach"

Een enorm hard oordeel: "De Lie kan op zoek naar een mental coach"

13/05
Actie van Vingegaard stuit op groot onbegrip: "Ik snap er helemaal niets van"

Actie van Vingegaard stuit op groot onbegrip: "Ik snap er helemaal niets van"

13/05
Georges en Jerome, de zoontjes van Wout van Aert, zijn in de prijzen gevallen

Georges en Jerome, de zoontjes van Wout van Aert, zijn in de prijzen gevallen

13/05
Thibau Nys leeft mee met ploegmaat na vreselijk beeld en crash aan 80 per uur: "Bloed liep langs gezicht"

Thibau Nys leeft mee met ploegmaat na vreselijk beeld en crash aan 80 per uur: "Bloed liep langs gezicht"

13/05
In zijn seizoen van de laatste kans: talentvolle Belg maakt na drie maanden rentree

In zijn seizoen van de laatste kans: talentvolle Belg maakt na drie maanden rentree

13/05
Aparte voorbereiding op de Tour: Tim Merlier kent zijn programma

Aparte voorbereiding op de Tour: Tim Merlier kent zijn programma

12/05
Andere weg dan wereldtoppers: ex-wereldkampioen maakt duidelijke keuze

Andere weg dan wereldtoppers: ex-wereldkampioen maakt duidelijke keuze

12/05
🎥 Campenaerts onthult blessure van ploegmaat en is duidelijk over zijn vlog: "Dan stop ik ermee"

🎥 Campenaerts onthult blessure van ploegmaat en is duidelijk over zijn vlog: "Dan stop ik ermee"

12/05
Het stopt niet: Lotto-Intermarché dreigt nog een Belg te verliezen in de Giro

Het stopt niet: Lotto-Intermarché dreigt nog een Belg te verliezen in de Giro

12/05
Van Eetvelt sprint naar plek in de top tien, maar ziet probleem opduiken voor roze trui

Van Eetvelt sprint naar plek in de top tien, maar ziet probleem opduiken voor roze trui

12/05
LIVE KOERS: UAE toch aan het feest in de Giro, Ciccone nieuwe roze trui

LIVE KOERS: UAE toch aan het feest in de Giro, Ciccone nieuwe roze trui

12/05
Van kwaad naar erger? Arnaud De Lie heeft geen goed nieuws

Van kwaad naar erger? Arnaud De Lie heeft geen goed nieuws

12/05
Wordt Magnier bedreiging voor Merlier in de Tour? Soudal Quick-Step heeft opvallend plan

Wordt Magnier bedreiging voor Merlier in de Tour? Soudal Quick-Step heeft opvallend plan

12/05
Domper voor Visma-Lease a Bike: Vingegaard verliest ploegmaat

Domper voor Visma-Lease a Bike: Vingegaard verliest ploegmaat

12/05
"Dan komt er vaak geen gesprek": Foré pakt uit met stevige waarschuwing voor managers

"Dan komt er vaak geen gesprek": Foré pakt uit met stevige waarschuwing voor managers

12/05
Moet Vingegaard op zijn hoede zijn? Uitdager Pellizzari ziet groot voordeel in de Giro

Moet Vingegaard op zijn hoede zijn? Uitdager Pellizzari ziet groot voordeel in de Giro

12/05
Dankzij Van Aert? CEO Plugge spreekt stevige taal over zoektocht Visma-Lease a Bike

Dankzij Van Aert? CEO Plugge spreekt stevige taal over zoektocht Visma-Lease a Bike

12/05
Na derde plaats in Parijs-Roubaix: Jasper Stuyven onthult drie doelen die hij nog wil afvinken

Na derde plaats in Parijs-Roubaix: Jasper Stuyven onthult drie doelen die hij nog wil afvinken

12/05
Mooi moment met Campenaerts krijgt ook kritiek: Arnaud De Lie stevig aangepakt

Mooi moment met Campenaerts krijgt ook kritiek: Arnaud De Lie stevig aangepakt

12/05
Peloton doet smeekbede aan topfavoriet Jonas Vingegaard in de Giro

Peloton doet smeekbede aan topfavoriet Jonas Vingegaard in de Giro

12/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Victor Campenaerts Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Merlier Arnaud De Lie Bobbie Traksel Tim Heemskerk Jasper Stuyven Van Eetvelt Lennert Milan Menten Patrick Evenepoel Thibau Nys Jip Van Den Bos Sven Nys Wilfried Peeters Thibau Nys Philippe Gilbert Arvid De Kleijn Mathieu Van Der Poel

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved