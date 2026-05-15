Meteen stevige opdracht bij rentee: Pedersen gooit plannen van Nys om

Jeroen Deheegher
Thibau Nys werkt aan zijn rentree nadat hij twee maanden geleden onder het mes ging aan zijn knie. De 23-jarige Nys maakte in Zwitserland zijn rentree, al waren de oorspronkelijke plannen om in België te koersen in juni.

Sinds 31 augustus vorig jaar heeft Thibau Nys geen wegkoers meer gereden, nu bijna negen maanden geleden. Nys reed afgelopen winter natuurlijk ook in het veld en werd onder meer voor de tweede keer Belgisch kampioen. 

Na het WK veldrijden begin februari lastte Nys een korte pauze in, maar toen hij opnieuw begon te trainen, kreeg hij last van zijn knie. Nys moest op 13 maart onder het mes en kon een maand later opnieuw beginnen te trainen. 

Pedersen doet plannen van Nys aanpassen

Nys werkt aan zijn rentree, maar zal die pas over een maand maken in de GP Gippingen op 14 juni in Zwitserland. Nys won die wedstrijd al in 2023, vorig jaar was Powless net iets sterker in de finale. 

Daarna komt Nys aan de start van de Ronde van Zwitserland (17 tot 21 juni). Al zou Nys eigenlijk aan de start komen van de Baloise Belgium Tour, die op exact hetzelfde moment wordt gereden. 

Nys moest zijn programma dus aanpakken. "Mads Pedersen wil graag nog een generale repetitie inlassen met zijn sprinttrein, in functie van de Tour. Daar is de Baloise Belgium Tour uiteraard geknipt voor", zegt Sven Nys bij HLN. Pedersen mikt op de groene trui in de Tour. 

Nys neemt het op tegen Pogacar in Ronde van Zwitserland

Voor Nys wordt het dus de Ronde van Zwitserland, waar hij in 2024 al eens een etappe won. Al waarschuwt Sven Nys ook meteen voor te hoge verwachtingen bij de rentree van zijn zoon, want in het verleden had hij al meer kilometers in de benen toen hij er twee jaar geleden aan de start kwam. 

Nu worden het voor Nys zijn eerste koersen in maanden en dat maakt het anders. "Vraag is hoe specifiek en intensief hij de komende weken nog kan afwerken en hoe goed hij daarvan herstelt. Hij kijkt er in elk geval naar uit."

En voor Nys wordt het niet gemakkelijk in Zwitserland, want Tadej Pogacar komt ook aan de start. De wereldkampioen zal net een hoogtestage hebben afgewerkt, winnen zal dus niet gemakkelijk worden voor Nys. 

Geen tweede Tour, wel eerste Vuelta voor Nys

Na zijn rentree in Zwitserland zal Nys ook het Belgisch kampioenschap op de weg rijden, op 28 juni in Brasschaat. Daarna staat er opnieuw een stage op het programma in juli, geen tweede Tour de France.

Die stond sowieso niet op het programma van Nys, vorig jaar werd zijn debuut een stevige tegenvaller. Na een valpartij op de eerste dag had Nys het bijzonder moeilijk, een twaalfde plaats was zijn beste resultaat. Slechts vier keer eindigde Nys in de top honderd. 

Met Juan Ayuso heeft Lidl-Trek nu ook een klassementsrenner voor de Tour, waardoor er weinig ruimte is voor een type als Nys. In de Vuelta (22 augustus tot 13 september) mag Nys wel debuteren, met als doel om een selectie voor het WK in Canada af te dwingen. 

🎥 LIVE Koers: Tim Merlier schiet opnieuw raak in Hongarije

