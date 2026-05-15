Jonathan Milan haalt stevig uit naar de Giro: "Begrijp het echt niet"

Een valpartij in de slotkilometer van de zesde etappe heeft de sprint ontsierd. Onder meer Jonathan Milan kon zo zijn kansen niet verdedigen in de sprint, de Italiaan moest zo nog altijd wachten op zijn eerste overwinning in de Giro.

In de zesde etappe van de Giro kregen de sprinters al een derde kans dit jaar. De eerste twee kansen werden telkens gegrepen door Paul Magnier, de Fransman van Soudal Quick-Step is zo de enige die al meer dan één rit won. 

Milan opgehouden door valpartij Groenewegen

Jonathan Milan bleef telkens achter met lege handen. In de eerste etappe moest hij tevreden zijn met de vierde plaats, in de derde etappe was Magnier de enige die sneller was dan de Italiaan van Lidl-Trek. 

In de zesde etappe in Napoli was er een nieuwe kans voor de sprinters, maar ging het mis op zo'n 350 meter van de streep. Op de natte kasseien schoven Reinders en Groenewegen weg op de natte kasseien in een bocht van 180 graden, waardoor het hele peloton werd opgehouden. 

"Gelukkig ben ik niet gevallen", zei Milan achteraf bij Eurosport. "Ik kon recht blijven, maar ze vielen voor me. Dat was niet hun fout. We weten dat het enorm glad kan worden op dit soort kasseien als het regent."

Milan kritisch over gevaarlijke aankomst in de Giro

"Ik begrijp echt niet waarom we dit soort moeilijke aankomsten moeten opzoeken", was de Italiaan kritisch voor de organisatie van de Giro. "We hadden net als een paar jaar geleden gewoon een rechte aankomst kunnen hebben."

"Maar als de kasseien maar een beetje nat zijn, is het gewoon een grote chaos. Ik ben dan ook erg teleurgesteld, want ik zat in goede positie en ik voel me goed. Ik snap het echt niet. Het is ook gewoon pijnlijk om renners voor je te zien vallen."

Magnier loopt uit op Milan in puntenklassement

Milan bolde uiteindelijk als 107de over de streep, terwijl Magnier toch nog derde werd. De Fransman loopt zo 25 punten verder uit in het puntenklassement, tot 130. Milan heeft 64 punten en heeft er dus net de helft minder. 

Kan hij nog hervallen in zijn blessure? Sven Nys spreekt klare taal over zoon Thibau

09:45
