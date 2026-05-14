Gevaarlijkste moment van het koersjaar: Axel Merckx is zeer kritisch op kamikaze-finishes

De discussie over veiligheid in de Giro d'Italia wordt opnieuw feller na gevaarlijke finales en zware valpartijen. Axel Merckx uit stevige kritiek op de organisatie en vindt dat er sneller en strenger moet worden ingegrepen om renners te beschermen.

Kritiek op gevaarlijke finales in de Giro

Axel Merckx liet zich sterk uit over de recente etappes in de Giro d’Italia, vooral over de gevaarlijke finale van zondag. Hij was duidelijk onder de indruk van de chaos en valpartijen in het slot. “Ik ben echt getroffen door hoe gevaarlijk die finale was”, stelde hij in zijn analyse voor La Dernière Heure.

De Belgische ex-renner wijst erop dat vooral de zware valpartij van zaterdag een cruciaal moment was. Daarbij gingen onder meer Adam Yates en Santiago Buitrago tegen de grond. Volgens Merckx had de jury toen sneller moeten handelen om verdere schade te vermijden.

Pleidooi voor neutralisatie en ingrijpen

Merckx vindt dat de koers op bepaalde momenten beter tijdelijk stilgelegd kan worden. “De jury had de wedstrijd langer kunnen neutraliseren om renners de kans te geven op een veilige manier terug te keren in het peloton”, klinkt het.

“Ze hadden zelfs kunnen beslissen om het algemeen klassement te neutraliseren en enkel nog te sprinten voor de ritzege”, aldus Merckx. Volgens hem zou dat in uitzonderlijke omstandigheden een logische stap zijn om de veiligheid te verhogen zonder het sportieve karakter volledig te verliezen.

Ook de internationale start van de Giro wordt door hem in vraag gesteld. De ‘Grande Partenza’ in Bulgarije vindt hij organisatorisch interessant, maar sportief complex. De logistieke druk op ploegen wordt groter en dat kan volgens hem indirect ook invloed hebben op de veiligheid. En dan moet je al na drie dagen een rustdag inlassen.





Structureel probleem met ‘kamikaze-finishes’

Volgens Merckx is er in de Giro een terugkerend probleem met zeer risicovolle aankomsten. Hij spreekt over kamikaze-finishes die te vaak worden toegelaten. “Het idee dat veiligheid altijd gegarandeerd is, klopt niet als je kijkt naar sommige aankomsten”, stelt hij.

Hij pleit daarom voor een onafhankelijke commissie die parcoursen vooraf strenger moet beoordelen. Alleen zo kan volgens hem vermeden worden dat renners in gevaarlijke situaties worden gestuurd zonder voldoende controle of evaluatie.

Valpartijen in recente grote rondes

De zorgen van Merckx worden gevoed door een reeks recente incidenten in grote rondes. In de Tour de France kwam Wout van Aert in 2021 een paar keer in heel moeilijke en chaotische situaties terecht. Ook Julian Alaphilippe zag zijn ambities door dergelijke momenten meer dan eens te niet gedaan.

In de Vuelta a España kende Remco Evenepoel in 2023 een val in de openingsweek vlak na de finish door fotografen die hem meteen tijd kostte in het klassement, terwijl Primož Roglič in eerdere edities eveneens vroeg in de koers met schade te maken kreeg na crashes in drukke sprintetappes.

Ook in de Giro zelf is het patroon herkenbaar. In recente jaren gingen renners als Egan Bernal en Simon Yates al vroeg tegen de grond in chaotische openingsritten, vaak veroorzaakt door smalle wegen, hoge snelheden en nervositeit in het peloton. Het toont aan dat de eerste koersweek van een grote structureel een van de meest risicovolle fases van het hele wielerseizoen blijft.