Net als Evenepoel en Van Aert: de Tour zit nu al in het hoofd van Pogacar

Tadej Pogacar is begonnen aan zijn voorbereiding op de Tour de France. De wereldkampioen is op hoogtestage vertrokken en zal over een maand nog de Ronde van Zwitserland rijden als laatste test.

Zo'n twee weken geleden zette Tadej Pogacar de Ronde van Romandië naar zijn hand met vier ritzeges en eindwinst. Sindsdien ging Pogacar met ploegmaat Del Toro al etappes verkennen van de Ronde van Frankrijk.

De voorbereiding van Pogacar op de Tour de France is vandaag ook begonnen. De wereldkampioen is begonnen aan een hoogtestage in de Sierra Nevada, waar ook Remco Evenepoel en Wout van Aert op dit moment aanwezig zijn.

Programma Tadej Pogacar

Na zijn hoogtestage zal Pogacar dan de Ronde van Zwitserland (17 tot 21 juni) rijden, zijn laatste koers voor hij aan de start komt van de Tour de France op 4 juli in Barcelona, op de eerste dag staat een ploegentijdrit van 19 kilometer op het programma staat.

Tussen het einde van de Ronde van Zwitserland en de start van de Tour trekt Pogacar ook nog naar Isola 2000 voor een laatste stage. Sportief manager Joxean 'Matxin' Fernandez gaf bij Domestique meer uitleg over het programma van Pogacar.

"We hebben een programma gemaakt op maat van Tadej, waar hij in de eerste helft van zijn seizoen focuste op eendagskoersen. Hij eindigde die eerste periode met de Ronde van Romandië, om zich klaar te stomen voor het tweede deel van het seizoen, die draait rond de Tour."





Pogacar nog niet op topniveau als klimmer in Romandië

In de Ronde van Romandië domineerde Pogacar bergop niet, het verschil met Lipowitz in het eindklassement was maar 42 seconden. De Sloveen gaf wel toe dat hij een paar kilo extra spieren had door de klassiekers, wat een mogelijke verklaring was.

"Tadej ging naar Romandië na een voorbereiding die meer gericht was op de klassiekers, maar hij kwam met de juiste mentaliteit en het verliep erg goed", stelt Matxin. Op hoogtestage moet Pogacar weer meer klimmer worden, om in juli zijn vijfde eindzege in de Tour te pakken.