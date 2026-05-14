Jasper Stuyven spreekt klare taal over Mathieu van der Poel en co

Jasper Stuyven kijkt met gemengde gevoelens terug op het voorjaar van Soudal Quick-Step. De Belgische ploeg won geen Monument, maar volgens Stuyven is de kritiek op het team vaak overdreven in een tijdperk dat wordt gedomineerd door enkele absolute supersterren.

Nieuwe start bij Soudal Quick-Step

Afgelopen winter maakte Jasper Stuyven de overstap van Lidl-Trek naar Soudal Quick-Step. De ervaren klassiekerrenner werd binnengehaald om de Belgische ploeg opnieuw meer gewicht te geven in de grote voorjaarskoersen. Dat lukte gedeeltelijk. Soudal Quick-Step liet zich geregeld zien in finales, maar een echte topzege bleef uit.

In een gesprek met Het Laatste Nieuws verdedigde Stuyven het voorjaar van zijn ploeg. Volgens hem moet de context van het huidige wielrennen mee in rekening worden gebracht. “Als we weer wilden meedoen in de grote kasseiklassiekers, is ons voorjaar geslaagd”, klinkt het. “Wanneer je geen miljoenen spendeert om toppers zoals Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar of Wout van Aert binnen te halen, hebben we er het maximale uitgehaald.”

Vergelijking met vroeger blijft zwaar wegen

Toch kreeg Soudal Quick-Step de voorbije maanden heel wat kritiek te verwerken. Analisten en supporters stelden dat de ploeg opnieuw tekortschiet in de grootste wedstrijden. Volgens Stuyven wordt daarbij te vaak teruggegrepen naar het verleden van de ploeg, toen Quick-Step jarenlang het voorjaar domineerde.

“Die kritiek is gemakkelijk als je ons vergelijkt met het dominante Quick-Step van vroeger”, zegt hij. “Toen behoorde Quick-Step ook bij de vijf rijkste ploegen.” Volgens Stuyven is de financiële realiteit vandaag anders en beschikken meerdere concurrenten over grotere budgetten én absolute kopmannen.

Nog altijd een ploeg uit de top tien

Stuyven benadrukt dat Soudal Quick-Step nog steeds tot de betere teams van het peloton behoort, maar niet langer de onaantastbare grootmacht van vroeger is. “Top tien zeker”, antwoordt hij op de vraag waar de ploeg zich situeert. Tegelijk wijst hij erop dat de rijkste ploegen vrijwel allemaal beschikken over een uitgesproken kopman die grote wedstrijden kan domineren.



Dat maakt het volgens hem bijzonder moeilijk om structureel te concurreren met ploegen rond renners als Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Wout van Aert.

Ook Alpecin ontsnapt niet aan die redenering

Stuyven vindt dat de lat tegenwoordig onrealistisch hoog ligt. Hij verwijst daarbij naar Alpecin-Deceuninck, dat ondanks een sterk voorjaar geen Monument wist te winnen. Van der Poel werd tweede in de Ronde van Vlaanderen, vierde in Parijs-Roubaix en achtste in Milaan-Sanremo. “En als je die redenering volgt, is ook Alpecin- Premier Tech gebuisd, want ze wonnen geen Monument. Dat is toch te gemakkelijk…”, besluit hij.