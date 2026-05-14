🎥 Koersen op donderdag: Stuyven grijpt naast ritzege, geen twee op twee voor Merlier in Hongarije

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Opnieuw sensatie in de Giro d'Italia. De massasprint leek een feit, tot er op minder dan 400 meter een valpartij was. Davide Ballerini haalde het in een spurtje met twee van Jasper Stuyven.

Het was een etappe voor de sprinters en zo leek het ook helemaal uit te draaien. Unibet Rockets leek op weg om de sprint voor Dylan Groenewegen perfect aan te snijden, maar in de laatste bochten ging het verkeerd.

De renner op kop van de trein van Unibet Rockets ging tegen de vlakte en nam heel wat renners, inclusief alle sprinters, mee in zijn val. Enkel Davide Ballerini kon zich goed langs de valpartij rijden.

Hij werd achterna gezeten door Jasper Stuyven, maar onze landgenoot kwam net te laat om nog over de Italiaan van Astana te geraken. In zijn zog werd Paul Magnier nog derde in deze etappe.

Opnieuw een spectaculaire ontknoping in de Giro. Eerder op de dag was er, op 50 kilometer van het einde, nog problemen met een toeschouwer die renners probeerde omver te duwen. De Giro stuurde de beelden zelf met een waarschuwing de wereld in.

In Hongarije leek de tweede etappe opnieuw een grote kans voor Tim Merlier te worden, maar het peloton kon de late vluchters net niet grijpen. Cosnefroy pakte de overwinning, voor Renard en Kanter.

De koers werd in begin opschrikt door een hert dat de weg wou oversteken. Het kwam bijna tot een botsing met de renners vooraan in het peloton, maar die zagen het dier afkomen en konden de valpartij vermijden door stevig in de remmen te gaan, terwijl het hert over de weg gleed naar de overkant. Als de botsing er wel was gekomen, ging die aardig wat slachtoffers gemaakt hebben.

In de Flèche du Sud was de zege voor de tweede dag op rij voor Mattheuw Brennan van Visma Lease a Bike. Hij won in de sprint van de Nederlander Yanne Dorenbos met een wel heel duidelijke voorsprong.

