Broers Roodhooft kiezen na het winnen van alle voorjaarsklassiekers: "De sprint tegen Van Aert bijzonder mooi"

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De broers Philip en Christoph Roodhooft hebben het voorjaar helemaal uitgespeeld. Alle voorjaarsklassiekers hebben ze gewonnen en dat roept de vraag op wat nu de mooiste klassieke zege was.

De bingokaart van de broers Roodhooft is helemaal vol na de zege van Jasper Philipsen in Wevelgem. Philip Roodhooft mocht in de podcast Sporza Daily het succes verklaren. "We hebben altijd gekozen voor een duidelijke strategie: een beperkt aantal kopmannen die winnen en de rest rijdt in functie van hen. Dat loont." Zeg dat wel.

Die kopmannen zijn Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel, die bijna alle klassieke zeges onder hun twee verdeelden. "Natuurlijk moet je altijd geluk hebben dat er niet te veel tegenslag is met valpartijen, ziektes, blessures en dergelijke. Daar zijn we ons van bewust. Anderzijds is het geen geluk dat een bepaalde strategie aanslaat."

Philip Roodhooft voelt het meeste bij Milaan-Sanremo

Philip krijgt als eerste de vraag wat nu de mooiste was van al die klassieke zeges. "Van die hele reeks? Milaan-Sanremo, zonder er dan een jaar op te kleven." Zo moet hij niet kiezen tussen de twee kopmannen. Zijn ploeg heeft La Primavera immers twee keer gewonnen met Van der Poel, in 2023 en 2025, en één keer met Philipsen in 2024.

Christoph Roodhooft gaat dan toch weer voor een andere overwinning. Hij roept weer het beeld op van die koninklijke sprint tussen Van der Poel en Van Aert in 2020. "Goh, de eerste Ronde van Vlaanderen was wel bijzonder mooi, vind ik. In de sprint tegen Van Aert: dat wel een heel mooie." Niemand die dat kan tegenspreken.

Carrière van Van der Poel een hoge vlucht genomen

Het is ook vanaf dit moment dat de carrière van Mathieu van der Poel een enorm hoge vlucht heeft genomen en hij aan een hoge regelmaat de klassieke zeges opstapelde.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Christoph Roodhooft
Wout Van Aert
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Jasper Philipsen Christoph Roodhooft Arnaud De Lie Tadej Pogacar Jose De Cauwer Laurenz Rex Jan Bakelants Jonas Vingegaard Rasmussen Klaas Lodewyck Florian Vermeersch Lorena Wiebes Thijs Zonneveld Max Kanter Sep Vanmarcke Patrick Lefevere Dries De Bondt Oliver Naesen

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved