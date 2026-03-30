"Sluit niet aan bij onze ploeg": broers Roodhooft helder over toekomst Alpecin-Premier Tech

Met de Omloop Nieuwsblad en In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem heeft Alpecin-Premier Tech alle Vlaamse voorjaarklassiekers gewonnen. De koers van de broers Roodhooft zal ook niet snel veranderen.

Alpecin-Premier Tech wint alle Vlaamse voorjaarsklassiekers

De E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen, Dwars door Vlaanderen, Kuurne-Brussel-Kuurne, Nokere Koerse, de Ronde van Brugge, de Bredene Koksijde Classic, de Scheldeprijs en de GP Monseré.

Die Vlaamse voorjaarsklassiekers stonden al op de erelijst van Alpecin-Premier Tech. Daar werden dit jaar nog Omloop Nieuwsblad en In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem aan toegevoegd. Alle Vlaamse voorjaarskoersen heeft Alpecin-Premier nu gewonnen.

Broers Roodhooft gaan weinig veranderen

Toch zijn de broers Roodhooft niet meteen van plan om van koers te veranderen. "Gewoon verder doen met een ploeg vol eendagsrenners en sprinters. Dat is het mooiste wat er is en daar geniet ik het meest van", zegt Christoph Roodhooft bij Sporza Daily.

"Een klassement in een grote ronde hoeft niet. Dat sluit niet aan bij wie we zijn als ploeg", zegt Philip Roodhooft. "Maar er zijn nog een aantal records die kunnen sneuvelen en we willen gewoon voortdoen."

Van der Poel kan dit jaar recordhouder worden in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Ik sluit wel niet uit dat we ooit onze hand op een renner leggen die ook andere klassiekers kan winnen voor ons."