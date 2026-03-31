Nieuwe klap: Soudal Quick-Step krijgt na zware valpartij nog eens slecht nieuws over belangrijke pion

Nieuwe klap: Soudal Quick-Step krijgt na zware valpartij nog eens slecht nieuws over belangrijke pion
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Een ongeluk komt nooit alleen, zeggen ze. Dat moeten ze nu bij Soudal Quick-Step nog eens ondervinden. De ploeg is te weten gekomen dat Laurenz Rex een operatie nodig heeft.

Dat is een gevolg van de zware val tijdens In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem. Een crash in het peloton dwong meerdere renners tot een opgave. Daar was ook Timo Kielich van Visma-Lease a Bike bij. Laurenz Rex was eveneens een van de slachtoffers: hij belandde in een gracht en zag een vroeg einde komen aan zijn koers.

Soudal Quick-Step komt nu op zijn website met een medische update over de 26-jarige renner die in zijn eerste maanden bij de ploeg al goed was voor vier toptiennoteringen, waarvan drie in Belgische semiklassiekers. "Na zijn val van zondag heeft Laurenz Rex onderzoeken ondergaan in het ziekenhuis in Leuven."

Operatie Rex noodzakelijk op basis van MRI

Het resultaat van die onderzoeken is inmiddels bekend. "Een MRI heeft aangetoond dat hij een ontwrichting van zijn rechterknie heeft opgelopen, wat een bot- en ligamentbeschadiging heeft veroorzaakt. Om dit euvel te verhelpen, is een operatie noodzakelijk." Rex zal tevergeefs gehoopt hebben dat hij niet onder het mes moest gaan.

Als het nodig is, is het nu eenmaal nodig. In het wielrennen is het vaak haast een gewoonte dat wielrenners na een valpartij een operatie ondergaan en succesvol revalideren. Rex moet nu ook duimen voor zo'n goede afloop. De operatie zal deze ochtend uitgevoerd worden in het Universitair Ziekenhuis in Leuven, waar hij nog verblijft.

Soudal Quick-Step duimt voor volledig herstel


"Iedereen bij Soudal Quick-Step wenst Laurenz een volledig herstel", voegt de Belgische wielerploeg logischerwijs nog toe aan de boodschap via de officiële kanalen. Rex was met zijn goede intrede in de ploeg een belangrijke factor in de klassieke kern. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Laurenz Rex

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Jasper Philipsen Christoph Roodhooft Arnaud De Lie Tadej Pogacar Jose De Cauwer Laurenz Rex Jan Bakelants Jonas Vingegaard Rasmussen Klaas Lodewyck Florian Vermeersch Lorena Wiebes Thijs Zonneveld Max Kanter Sep Vanmarcke Patrick Lefevere Dries De Bondt Oliver Naesen

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel?
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved