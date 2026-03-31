Onverwachte uitblinker bij Alpecin-Premier Tech: Sergeant helder over broers Roodhooft

Alpecin-Premier Tech pakte deze winter uit met enkele opvallende transfers. Met Florian Sénéchal namen de broers Roodhooft een risico, maar hij speelde afgelopen zondag wel een belangrijke rol.

Vraagtekens bij transfers Alpecin-Premier Tech

Afgelopen winter vertrokken heel wat sterke renners bij Alpecin-Premier Tech met onder meer Gianni Vermeersch (Red Bull-BORA-hansgrohe) en Timo Kielich (Visma-Lease a Bike). Er waren dan ook twijfels over voor aanvang van het seizoen.

Met Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen kon de ploeg nog rekenen op twee ijzersterke kopmannen, maar het was maar de vraag of de ploeg ook in de breedte sterk zou zijn om hen voldoende te ondersteunen.

Sergeant zag sterke Sénéchal tijdens In Flanders Fields

In Flanders Fields heeft bewezen dat dat het geval is. En dat met enkele gewaagde transfers, zoals die van Florian Sénéchal. De 32-jarige Fransman was na zijn vertrek bij Soudal Quick-Step in 2023 helemaal van de radar verdwenen.

"Toen hij bij Alpecin tekende, dacht iedereen: ‘Wat gaan ze daar nog mee kunnen doen?’ Maar dan zie je dat ze hem toch weer op de rails krijgen. Sénéchal was een cruciale pion in Wevelgem", zegt Marc Sergeant bij Het Nieuwsblad.

Sénéchal deed de lead-out voor Philipsen, die het afmaakte in de sprint. Ook over aanwinsten Jonas Geens en Tim Marsman waren de broers Roodhooft afgelopen zondag lovend na de winst van Philipsen.