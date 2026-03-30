Derde klassieke zege: broers Roodhooft krijgen gelijk na stevige kritiek

Alpecin-Premier Tech leek verzwakt uit de winter te komen door heel wat vertrekkers. In Flanders Fields bewees echter dat de broers Roodhooft het bij het rechte eind hadden.

Veel kwaliteit vertrokken bij Alpecin-Premier Tech

Met Quinten Hermans en Xandro Meurisse (Pinarello-Q36.5), Timo Kielich (Visma-Lease a Bike), Gianni Vermeersch (Red Bull-BORA-hansgrohe) en Robbe Ghys (Decathlon-CMA CGM) vertrokken heel wat renners bij Alpecin-Premier Tech.

Het leek er dan ook op dat de ploeg van de broers Roodhooft vooral in het middenveld verzwakt was. Zelf begrepen ze die kritiek niet en de broers Roodhooft haalden met In Flanders Fields dan ook hun gram.

Nieuwkomers bewijzen het gelijk van broers Roodhooft

"We hebben een aantal keer moeten lezen dat we enorm verzwakt zijn, maar dat valt wel mee, denk ik", zegt Christoph Roodhooft bij HLN. Jasper Philipsen werd naar de zege geloodst door drie nieuwe ploegmaats.

"Sénéchal heeft laten zien waarom we hem genomen hebben, idem voor Jonas Geens. Ook Tim Marsman heeft een sterke koers gereden", stelt Roodhooft. Alpecin-Premier Tech won zo al hun derde klassieker dit voorjaar.



Van der Poel won al Omloop Nieuwsblad en de E3 Saxo Classic. Met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix voor de deur is het nu aan Alpecin-Premier Tech om die sterke lijn door te trekken.