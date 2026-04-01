🎥 Evenepoel en Red Bull hebben maandenlang gelogen: geheim plan nu toch uit de doeken gedaan

Laat ons een kat een kat noemen: Red Bull en Remco Evenepoel hebben maandenlang gelogen over de deelname van die laatste aan de Ronde van Vlaanderen. Evenepoel zelf heeft het laatste greintje twijfel weggenomen.

De communicatie van Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe zat maandenlang vol leugens. Toen het programma voorgesteld werd tijdens de winter. Toen hij en Vermeersch gespot werden op de Paterberg tijdens een verkenning. Telkens werd volgehouden dat Evenepoel de Ronde van Vlaanderen dit jaar nog niet zou rijden.

In recente interviews werd er vooral de nadruk op gelegd dat het rijden van de Ronde van Vlaanderen wel iets is wat Evenepoel op lange termijn wel zou doen. Deze ochtend kwam dan het nieuws naar buiten dat Evenepoel komende zondag van start gaat. In een video op zijn YouTube-kanaal neemt Evenepoel u mee naar zijn voorbereidingen.

Evenepoel wist eind december dat hij Ronde zou rijden

"Het is 27 december. Het is heel koud buiten en we staan op de top van de Koppenberg", begint Evenepoel zijn boodschap in de video. "Dat betekent dat ik iets moet onthullen. Ik ga de Ronde van Vlaanderen rijden." Zelfs op het einde van vorig jaar wist Evenepoel dat dus al, nog voor hij ook maar één officiële dag in loondienst was bij Red Bull.

Tijdens de eerste verkenning van het parcours van de Ronde van Vlaanderen droeg hij dan ook nog niet zijn nieuwe shirt. "Ik doe een geheime verkenning, volledig in het zwart, omdat ik mijn kledij van Red Bull-BORA-hansgrohe nog niet mag dragen. Wanneer deze video uitkomt, mag ik ook niet te zien zijn in wielerkledij van vorige jaren."

Evenepoel moet opletten voor geloofwaardigheid

We zijn heel blij dat Evenepoel zondag mee strijd komt leveren. Door zijn deelname geheim te houden, creëerde Red Bull een 'speciaal moment' om het te kunnen aankondigen op 1 april. Toch is het best opletten met die leugens. Op de duur komt de geloofwaardigheid immers op het spel te staan.