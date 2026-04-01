Dan toch nog de verrassing: allemaal naar Ronde van Vlaanderen om Remco Evenepoel te zien

Het gaat dan toch dit jaar al gebeuren. Remco Evenepoel staat zondag aan de start van de Ronde van Vlaanderen.

De afgelopen maanden hielden ze bij Red Bull-BORA-hansgrohe vol dat Evenepoel ooit wel de Ronde van Vlaanderen zou rijden, maar het niet voor dit jaar ging zijn. Verschillende media hebben nu echter vernomen dat Evenepoel zondag toch aan de start van Vlaanderens Mooiste staat. Het wordt voor Evenepoel de eerste deelname.

Het is geen geheim dat Evenepoel zelf graag de Ronde van Vlaanderen wilde rijden. Het was echter de vraag of hij zijn ploeg in dat verhaal mee zou krijgen. Zijn nieuwe werkgever stelde voor Evenepoel immers een programma op dat als een traditioneel koersschema voor een ronderenner beschouwd mag worden. Tot dit weekend dus.

Inmiddels heeft Evenepoel op Instagram ook zijn deelname aan het tweede Monument van het jaar bevestigd. "Zijn jullie klaar, Vlaanderen? Ik zie jullie zondag", schrijft hij . Dan zal meteen blijken of de kasseibeklimmingen Evenepoel even goed liggen dan ene Pogacar en of hij zich met klassiekerspecialisten als Van der Poel en Van Aert kan meten.

Tot dusver stond het seizoen van Evenepoel volledig in het teken van het rondewerk. Er waren wel de bescheiden Spaanse eendagskoersen om het seizoen mee te beginnen, maar daarna volgden deelnames aan de Ronde van Valencia, de UAE Tour en de Ronde van Catalonië. Dan is de Ronde van Vlaanderen ineens een andere opdracht.

Heeft Red Bull de buitenwereld goed beet?

Het zal moeten blijken of ze bij Red Bull de buitenwereld de hele tijd wat wijsgemaakt hebben over de plannen met Evenepoel of ze nu tot een ander inzicht zijn gekomen. In elk geval zal Evenepoel zondag niet zomaar een anonieme koers rijden, zoveel lijkt nu al zeker.