Gianni Vermeersch houdt voet bij stuk en geeft Evenepoel meer kans dan Van Aert op Ronde-zege

Gianni Vermeersch houdt voet bij stuk: hijzelf wist echt nog niet lang dat Remco Evenepoel de Ronde van Vlaanderen zou rijden. Vermeersch geeft Evenepoel overigens meer kans op winst dan Wout van Aert.

Waar waren die leugens bij Red Bull de afgelopen maanden nu voor nodig? Blijkt dat het eind december al het plan was om Evenepoel de Ronde van Vlaanderen te laten rijden. Vermeersch zegt echter dat de sportieve leiding de andere renners deze ochtend pas ingelicht heeft. Vermeersch hoort zelf natuurlijk ook bij die andere renners.

Hij is zelf in december met Evenepoel wel de Paterberg en de Oude Kwaremont opgereden. Dan wist hij Vermeersch toen toch al dat Evenepoel 'De Ronde' ging rijden? "Neen, het was voornamelijk een bandentest. We hadden nieuwe banden van Specialized. In een video van Soudal Quick-Step deed Tim Merlier ook dergelijke testen."

Vermeersch zweert dat hij Ronde niet 'verkende' met Evenepoel

Vermeersch vindt het logisch dat ze hiervoor de desbetreffende wegen opzochten. "Als je nieuwe banden hebt, kun je dat nergens beter testen dan op het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Je hebt kasseien, asfalt. Het was voornamelijk daarvoor dat Remco op deze wegen reed. Het was niet echt een specifieke Ronde-verkenning."

De deelname van Remco komt er nu in elk geval toch. "We moeten ervoor zorgen dat hij bij Mathieu en Tadej zit bij de cruciale punten. Dan denk ik dat hij een hele grote kans maakt. Neen, ik ben niet de belangrijkste man voor Remco. We hebben vandaag ook laten zien dat we met de ploeg in de breedte wel aanwezig waren."

Vermeersch schat Evenepoel hoger in dan Van Aert

Hoe schat Vermeersch het in? "Ik zou Remco wel bij Tadej Pogacar en Mathieu der Poel plaatsen. Wout plaats ik er net onder, omdat hij in het verleden vaak een tikkeltje tekort kwam. Ik zou het Wout ook wel gunnen, maar ik denk dat het tussen Tadej en Mathieu zal gaan en ik hoop dat Remco ook zijn mannetje kan staan."

