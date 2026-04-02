Belgische wielrenner zet Van der Poel en Van Aert met de voeten op de grond

Mathieu van der Poel en Wout van Aert hebben het meest de gewoonte om van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix hun grote doelen te maken. Kan één van hen zondag al toeslaan?

Zowat alle analisten laten er in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen hun licht over schijnen of Van der Poel en Van Aert genoeg gewapend zijn om Pogacar te vloeren, of zelfs in het voordeel zijn. Het meest interessante is misschien wat ze er in het peloton over denken, want de renners weten wat het is om tegen hen te koersen.

Daarom vroegen we Arjen Livyns, die voor Astana aan de start kwam van de E3 Saxo Classic, In Flanders Fields en Dwars door Vlaanderen, wie volgens hem de beste papieren heeft voor de Ronde van Vlaanderen. "Ik denk dat dat een retorische vraag is", maakt de Harelbekenaar duidelijk dat er voor hem één torenhoge favoriet is.

Livyns denkt dat het moeilijk wordt om Pogacar te kloppen

Livyns is vooral een believer in Tadej Pogacar, die zondag dus wel eens voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen kan winnen. "Overal waar Pogacar start, gaat hij sowieso meedoen voor de overwinning. Dezelfde namen die je aangeeft zullen sowieso op het voorplan verschijnen, maar het zal moeilijk worden om Pogacar te kloppen."

Toegegeven: op het moment dat we Livyns naar zijn mening polsten was het nog niet helemaal zeker dat Remco Evenepoel de Ronde van Vlaanderen zou rijden. Ondertussen heeft Evenepoel wel bekendgemaakt dat hij komende zondag eveneens aan de start staat. Dat zou zeker een invloed kunnen hebben op bepaalde verwachtingen.

Tegenstanders Pogacar moeten sterk uit de hoek komen

Aan het relaas van Livyns te horen, schat hij de kans echter toch hoog in dat we zondag naar een nieuwe triomf naar Pogacar kijken. De tegenstand, of die nu Van der Poel, Van Aert of Evenepoel heet, zal sterk uit de hoek moeten komen om de Sloveen daarvan te weerhouden.