Evenepoel moet iets toegeven over Milaan-Sanremo en is eerlijk over Parijs-Roubaix

Remco Evenepoel maakt zondag zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. Er waren echter ook plannen om dit jaar al een eerste keer Milaan-Sanremo te rijden.

Op zijn 26ste maakte Remco Evenepoel zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen, in zijn achtste jaar als prof. Al wilde Evenepoel naar eigen zeggen wel al eerder de Ronde rijden, maar werd dat tegengehouden door Soudal Quick-Step.

Milaan-Sanremo van planning Evenepoel geschrapt

Nu komt Evenepoel dus wel aan de start, maar Milaan-Sanremo liet hij dan weer links liggen. Jan Bakelants vindt dat Evenepoel daarmee een kans heeft laten liggen, al waren er wel plannen om daar dit jaar ook te starten.

"Ja, dat was een optie die heel lang open stond", zei Evenepoel op zijn persconferentie voor de Ronde. "Maar dat hebben we eraf gehaald door het slechte weer op Tenerife. En ik wist dat ik zou starten in de Ronde."

De combinatie van Milaan-Sanremo, de Ronde van Catalonië en de Ronde van Vlaanderen zou volgens Evenepoel ook te veel van het goede geweest zijn. Daarom werd Milaan-Sanremo dus geschrapt.

Parijs-Roubaix wil Evenepoel ooit rijden

Volgende week in Parijs-Roubaix zal Evenepoel niet aan de start komen. "Ooit wil ik ook Parijs-Roubaix rijden, maar niet dit jaar. En deze keer meen ik het", besloot Evenepoel nog.