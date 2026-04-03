Van Aert reageert met krachtig statement op haatberichten die Vermeersch kreeg

Wout van Aert begrijpt niet dat Florian Vermeersch haatberichten heeft gekregen na Dwars door Vlaanderen. Hij nam het dan ook duidelijk op voor Vermeersch.

Het was alweer net niet voor Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen. Hij strandde op zo'n 100 meter van de streep, toen Filippo Ganna hem nog voorbij stak en hem nog de overwinning afsnoepte.

Vermeersch kreeg haatberichten na Dwars door Vlaanderen

Ganna had in zijn achtervolging nog hulp gekregen van Florian Vermeersch, maar op een kilometer van de streep kreeg hij krampen. Vermeersch was achteraf de gebeten hond, hij zou ervoor gezorgd hebben dat Van Aert niet won.

In Vive le Vélo, leve de Ronde getuigde Vermeersch ook dat hij haatberichten had gekregen. "Ik was ervan verschoten", zei Vermeersch. "Ik was er even niet goed van, maar heb het een plaats kunnen geven."

Van Aert steunt Vermeersch

"Uiteraard ben ik hier zelf ook niet blij mee. Jammer genoeg is dit zowat de wereld waarin we leven", keurde Van Aert onder meer bij Sporza de haatberichten af. Volgens Van Aert verschuilen mensen zich te gemakkelijk achter hun scherm. "Zo hoort het niet te zijn."

Lees ook... Vermeersch (7de) verklaart tactiek van UAE en Pogacar en geeft ook eigen foutje toe ›

"Ik zou Florian aanraden om niet te veel naar zijn sociale media te kijken", stelde Van Aert nog. Een duidelijk statement van Van Aert, die zijn collega en concurrent dus steunt.