Van Aert geeft zijn ongezouten mening over deelname Evenepoel aan Ronde van Vlaanderen

Alsof het voor Wout van Aert nog niet moeilijk genoeg is om in de Ronde van Vlaanderen tegen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar te strijden, mag hij het ook tegen Remco Evenepoel opnemen. Toch verwelkomt Van Aert het nieuws over Evenepoel met open armen.

Voor de start van Dwars door Vlaanderen sijpelde het nieuws al binnen dat Evenepoel de Ronde van Vlaanderen zou rijden. Uiteraard was dat meteen ook het grote gespreksonderwerp. Het was vooral interessant wat Van Aert hierover te zeggen had. "Ik vind het heel mooi en geweldig nieuws", laat Van Aert niets aan de verbeelding over.

Van Aert vindt het dus erg positief. Het is hem ook wel opgevallen op welke dag Evenepoel en Red Bull dit nieuws publiekelijk kenbaar maken. "Ik hoop dat het geen 1 april-grap is, maar de Ronde van Vlaanderen verdient het sterkst mogelijke deelnemersveld. Remco mag zeker komen meedoen", heeft Van Aert er niets op tegen.

Van Aert weet hoe sterk Evenepoel is

Hoewel het mooi is voor de wielerliefhebber, mag men veronderstellen dat de andere renners in het peloton daar mogelijk toch anders naar kijken. "Het is nog een concurrent die erbij komt", trapt Van Aert een open deur in. "Als hij start mag je ervan uitgaan dat hij er zin in heeft. Hij is supersterk in alle eendagskoersen", heeft Van Aert al ondervonden.

Zo haalde Evenepoel het na vorig jaar na een onderonsje met Van Aert in de Brabantse Pijl. De Ronde van Vlaanderen is wel nog een koers van een andere allure. "Het is weer iemand erbij om rekening mee te houden, maar ik vind dat de Ronde van Vlaanderen het verdient om zoveel mogelijk grote namen aan de start te hebben."

Van Aert eigenlijk niet verrast

Het is eigenlijk niet zo dat Van Aert totaal verrast is dat deze appel nog uit de kast komt vallen. "Ik had zo'n gevoel dat dit wel kon gebeuren, ja." In het peloton hadden ze dus ook wel hun vermoedens over de intenties van Remco.