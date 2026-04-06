Adrie van der Poel scherp na Ronde van Vlaanderen: "Zoiets doen kampioenen niet"

Mathieu van der Poel moest dit jaar genoegen nemen met de tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen. De Nederlander stuitte op een oppermachtige Tadej Pogacar. Adrie van der Poel veegt de kritiek op zijn zoon van tafel.

Er werden achteraf nogal wat vraagtekens gezet achter de aanpak van Van der Poel. Had hij wel moeten meewerken met Pogacar? Van der Poel reed volop mee rond in de kop van de koers en leek zo in de kaart te spelen van zijn grootste concurrent.

Adrie van der Poel verdedigt aanpak Mathieu

"Als je weet dat Pogacar zo oppermachtig is, moet je er dan nog mee meerijden of mag je eens beginnen te pokeren?", vroeg Karl Vannieuwkerke zich af bij Sporza.

"Moet je dan niet gewoon eens in dat wiel kruipen en zien wat het wordt? Je moet toch alles proberen, alle tactieken, niet?" Vader Adrie van der Poel was bij het Franse L'Équipe een duidelijke mening toegedaan.

"Dit is geen amateurkoers. Je moet voor de zege gaan en je mag geen spelletjes spelen. Dat doen kampioenen niet. Gebeurt dat wel, dan stop ik met kijken naar het wielrennen", citeert Sporza de oud-renner.

Doordat Van der Poel volop meewerkte met Pogacar, kon Remco Evenepoel niet terugkeren in de achtergrond. De Sloveen versnelde daarop op de Oude Kwaremont en liet ook Van der Poel achter, goed voor zijn derde overwinning in Vlaanderens Mooiste.