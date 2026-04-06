Dit is de nieuwe ster aan de Belgische wielerhemel: "Een natuurtalent"

Bij de vrouwen is de Ronde van Vlaanderen een prooi geworden voor Demi Vollering. De Nederlandse kwam solo binnen. Fleur Moors werd op ruime afstand zestiende, maar kreeg achteraf lof van Ine Beyen.

Moors is amper 20, maar rijdt een sterk voorjaar. Ze werd tweede in In Flanders Fields, waar ze enkel Lorena Wiebes voor zich moest dulden. Ine Beyen was na de Ronde van Vlaanderen lovend over onze jonge landgenote.

Beyen vindt Fleur Moors een natuurtalent

"Fantastisch. Ongelooflijk, wetende dat ze ook Dwars door Vlaanderen heeft gereden", zegt Beyen bij Sporza. "Ze is daar wel platgevallen op een heel slecht moment, maar ze heeft een best druk programma achter de rug."

"Het was niet de bedoeling dat ze Dwars door Vlaanderen zou rijden, dat neemt ze erbij. Het was niet de bedoeling dat ze Ronde van Vlaanderen zou rijden, dat neemt ze erbij. Dat begint zich op te stapelen voor zo'n jonge renster.

"Nu moet ze misschien even temperen en dan opnieuw lanceren, maar we hebben een geweldige Fleur Moors gezien dit voorjaar", vindt Beyen. "Het is een natuurtalent, er zit veel potentieel in. Ze zit daar perfect bij Lidl-Trek en gaat daar een heel mooie carrière tegemoet."



Moors ligt tot 2027 vast bij haar huidige team. Ze won in haar carrière al Dwars door de Westhoek, maar komt steeds meer op de voorgrond in de echt grote koersen. Op haar 20ste heeft ze bovendien nog een pak progressiemarge.