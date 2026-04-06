Ine Beyen heeft geruststellende boodschap voor Lotte Kopecky

Lorenz Lomme
| Reageer
Ine Beyen heeft geruststellende boodschap voor Lotte Kopecky
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Lotte Kopecky werd gisteren vierde in de Ronde van Vlaanderen. Onze landgenote deed niet meer voor de zege, maar mag volgens Ine Beyen nog steeds dromen van een vierde overwinning.

Met Demi Vollering kregen we een klimmerstype dat de Ronde won. De Nederlandse reed alleen weg van de tegenstand en kwam solo binnen. Net als bij de mannen won ook bij de vrouwen dus een klimmerstype. Het dwingt Ruben van Gucht bij Sporza tot een duidelijke vraag aan Ine Beyen.

Kopecky kan de Ronde zeker nog winnen

"Wat dacht je toen Greg Van Avermaet zei dat Lotte Kopecky het moeilijker en moeilijker zal krijgen om de Ronde van Vlaanderen te winnen, omdat we ook bij de vrouwen meer en meer zien dat klimmerstypes topfavorieten worden?"

"De klimmerstypes kiezen de langste klim als moment om de koers te beslissen", zegt Beyen. "Uiteraard is dat de Oude Kwaremont. Dan geven de klimcapaciteiten toch de doorslag. Ze kiezen één specifieke helling en daar maken ze de koers. Dat zal in de toekomst meer en meer op die manier gebeuren."

"Om te zeggen dat Kopecky de Ronde niet meer kan winnen, is een beetje kort door de bocht", pikt Van Gucht in. "Ze heeft het al drie keer gedaan. Het is niet dat anderen plots drie niveaus beter rijden dan Kopecky. Ze kan dat in de toekomst zeker opnieuw doen", voegt Beyen toe.


Komend weekend trekken de vrouwen net als de mannen naar de Hel van het Noorden voor Parijs-Roubaix. Daar was Kopecky in 2024 al eens de sterkste. Pak ze dit jaar haar tweede kassei?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Ronde van Vlaanderen
Lotte Kopecky

Meer nieuws

Tom Dumoulin ziet cruciaal moment waar Van der Poel mogelijk de koers verloor

Tom Dumoulin ziet cruciaal moment waar Van der Poel mogelijk de koers verloor

Beresterke Ronde, maar Klaas Lodewyck stipt toch belangrijk werkpunt aan voor Remco Evenepoel

Ronde van Vlaanderen krijgt zuur staartje voor Remco Evenepoel en Red Bull

Thijs Zonneveld zag topfavoriet gigantische fout maken in Ronde van Vlaanderen

Adrie van der Poel scherp na Ronde van Vlaanderen: "Zoiets doen kampioenen niet"

Jan Bakelants ziet groot "probleem" met Tadej Pogacar

Ronde van het Baskenland: Paul Seixas overrompelt de tegenstand in openingstijdrit

Lance Armstrong beëindigt eeuwige discussie na Ronde van Vlaanderen

Evenepoel excuseert zich, spreekt over bedreigingen en geeft nieuwe update over Roubaix-plannen

Deelnemen of niet? Remco Evenepoel neemt definitieve beslissing over Parijs-Roubaix

Benji Naesen in tegenstelling tot Van Avermaet streng voor het laatste Ronde-uur van Van der Poel

Philip Roodhooft is opvallend positief: "We zijn trots op Van der Poel"

De Cauwer trekt tactische conclusie bij het bespreken van prestaties Van der Poel en Van Aert

Van Avermaet zet Van der Poel haast helemaal uit de wind en komt tot sombere vaststelling over Van Aert

'Florian Vermeersch krijgt schitterende beloning voor ijzersterk voorjaar en berewerk voor Pogacar'

Kamp-Evenepoel moest tegenslag verwerken in strijd voor podiumplaats: "Dat was een streep door de rekening"

Hard verdict na zware val: sleutelbeenbreuk voor klassiekerspecialist die geprezen wordt door De Cauwer

Nog extra boete op komst voor hem en Remco, maar Pogacar is scherp over gesloten spoorweg

Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

🎥 Héérlijk gewoon: Van der Poel en Pogacar plat van het lachen dankzij Evenepoel

Bakelants doet stevige vaststelling over Pogacar na nieuwe demonstratie in de Ronde

Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen

Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar

Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"

Vermeersch (7de) verklaart tactiek van UAE en Pogacar en geeft ook eigen foutje toe

Gekoerst in de achtergrond: Stuyven (6de) doet zijn Ronde van Vlaanderen uit de doeken

Rijdt hij ook Parijs-Roubaix? Remco Evenepoel doet opvallende bekentenis

🎥 Vollering pakt eerste zege in de Ronde, Kopecky valt net naast het podium

Lodewyck streng voor Evenepoel na de Ronde en ziet nog groot verschil met Van der Poel en Pogacar

Pogacar verklaart waarom hij Evenepoel absoluut niet wilde laten terugkeren in de Ronde

🎥 Nog maar eens prijs: Pogacar knijpt Van der Poel dood en wint de Ronde van Vlaanderen

🎥 Evenepoel en Pogacar ontsnappen aan diskwalificatie in de Ronde van Vlaanderen

"Als je elkaar graag ziet, neem je dat erbij": vriendin Roxanne eerlijk over Van der Poel

Over de Kwaremont en de sterke Vermeersch: Evenepoel en Pogacar houden zich niet in met hun onthullingen

Van Avermaet begripvol over incident aan overweg in de Ronde, Infrabel is streng

Van Aert duidelijk over andere renners en heeft goede tip voor vaders en moeders: "Hij is een koele kikker"

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Wout Van Aert Jarrad Drizners Greg Van Avermaet Jan Bakelants Florian Vermeersch Demi Vollering Lotte Kopecky Jose De Cauwer Thijs Zonneveld Tom Dumoulin Klaas Lodewyck Mads Pedersen Johan Bruyneel Jasper Stuyven Dirk De Wolf Justine Ghekiere Eddy Planckaert

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved