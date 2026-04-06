Ine Beyen heeft geruststellende boodschap voor Lotte Kopecky

Lotte Kopecky werd gisteren vierde in de Ronde van Vlaanderen. Onze landgenote deed niet meer voor de zege, maar mag volgens Ine Beyen nog steeds dromen van een vierde overwinning.

Met Demi Vollering kregen we een klimmerstype dat de Ronde won. De Nederlandse reed alleen weg van de tegenstand en kwam solo binnen. Net als bij de mannen won ook bij de vrouwen dus een klimmerstype. Het dwingt Ruben van Gucht bij Sporza tot een duidelijke vraag aan Ine Beyen.

Kopecky kan de Ronde zeker nog winnen

"Wat dacht je toen Greg Van Avermaet zei dat Lotte Kopecky het moeilijker en moeilijker zal krijgen om de Ronde van Vlaanderen te winnen, omdat we ook bij de vrouwen meer en meer zien dat klimmerstypes topfavorieten worden?"

"De klimmerstypes kiezen de langste klim als moment om de koers te beslissen", zegt Beyen. "Uiteraard is dat de Oude Kwaremont. Dan geven de klimcapaciteiten toch de doorslag. Ze kiezen één specifieke helling en daar maken ze de koers. Dat zal in de toekomst meer en meer op die manier gebeuren."

"Om te zeggen dat Kopecky de Ronde niet meer kan winnen, is een beetje kort door de bocht", pikt Van Gucht in. "Ze heeft het al drie keer gedaan. Het is niet dat anderen plots drie niveaus beter rijden dan Kopecky. Ze kan dat in de toekomst zeker opnieuw doen", voegt Beyen toe.



Komend weekend trekken de vrouwen net als de mannen naar de Hel van het Noorden voor Parijs-Roubaix. Daar was Kopecky in 2024 al eens de sterkste. Pak ze dit jaar haar tweede kassei?