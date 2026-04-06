Thijs Zonneveld zag topfavoriet gigantische fout maken in Ronde van Vlaanderen

Lorenz Lomme
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel moest gisteren zijn meerdere erkennen in Tadej Pogacar. De Nederlander werd tweede, maar gooide volgens analist Thijs Zonneveld zijn eigen ruiten in.

Zonneveld zag hoe Van der Poel gewillig mee rondraaide in de groep der favorieten en later alleen met Pogacar in de kop van de koers. Hij deed dat ondanks dat de tactiek van Pogacar vooraf redelijk duidelijk leek.

Van der Poel betaalde een prijs

"Dat Pogi óók in de editie van dit jaar zijn slag zou slaan op de Oude Kwaremont stond van tevoren in chocoladeletters op zijn voorhoofd geschreven. Iedereen wist het; hij had net zo goed folders met het tactische plan van UAE kunnen uitdelen bij de start", schrijft Zonneveld op Substack.

Toch reed Van der Poel mee. "Waar hij zich nog kilometers had kunnen laten meevoeren door Pogi & co, begon hij daar al aan het eten van zijn eigen bord. Kleine hapjes misschien - maar kleine hapjes zijn ook hapjes. En dat is ook wat ie vijftig kilometer later deed, toen ze nog met z’n tweeën over waren."

"En hij betaalde er de prijs voor. Op de laatste Kwaremont loste Van der Poel, net als in 2023, net als in 2025. Op de top was het verschil nondeju 6 hele seconden", vervolgt Zonneveld, die pleit voor aan andere aanpak van MVDP.

"Ik heb heel veel respect voor de manier waarop Van der Poel koerst en waarop hij de sport mede heeft veranderd, maar voor een écht duel moet ie volgend jaar veranderen in een Hubba Bubba. Geen half werk meer, maar alles op het spel. Inclusief zijn eigen ego."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Ronde van Vlaanderen
Thijs Zonneveld
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Tom Dumoulin ziet cruciaal moment waar Van der Poel mogelijk de koers verloor

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Wout Van Aert Jarrad Drizners Greg Van Avermaet Jan Bakelants Florian Vermeersch Demi Vollering Lotte Kopecky Jose De Cauwer Thijs Zonneveld Tom Dumoulin Klaas Lodewyck Mads Pedersen Johan Bruyneel Jasper Stuyven Dirk De Wolf Justine Ghekiere Eddy Planckaert

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved