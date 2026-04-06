Thijs Zonneveld zag topfavoriet gigantische fout maken in Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel moest gisteren zijn meerdere erkennen in Tadej Pogacar. De Nederlander werd tweede, maar gooide volgens analist Thijs Zonneveld zijn eigen ruiten in.

Zonneveld zag hoe Van der Poel gewillig mee rondraaide in de groep der favorieten en later alleen met Pogacar in de kop van de koers. Hij deed dat ondanks dat de tactiek van Pogacar vooraf redelijk duidelijk leek.

Van der Poel betaalde een prijs

"Dat Pogi óók in de editie van dit jaar zijn slag zou slaan op de Oude Kwaremont stond van tevoren in chocoladeletters op zijn voorhoofd geschreven. Iedereen wist het; hij had net zo goed folders met het tactische plan van UAE kunnen uitdelen bij de start", schrijft Zonneveld op Substack.

Toch reed Van der Poel mee. "Waar hij zich nog kilometers had kunnen laten meevoeren door Pogi & co, begon hij daar al aan het eten van zijn eigen bord. Kleine hapjes misschien - maar kleine hapjes zijn ook hapjes. En dat is ook wat ie vijftig kilometer later deed, toen ze nog met z’n tweeën over waren."

"En hij betaalde er de prijs voor. Op de laatste Kwaremont loste Van der Poel, net als in 2023, net als in 2025. Op de top was het verschil nondeju 6 hele seconden", vervolgt Zonneveld, die pleit voor aan andere aanpak van MVDP.

"Ik heb heel veel respect voor de manier waarop Van der Poel koerst en waarop hij de sport mede heeft veranderd, maar voor een écht duel moet ie volgend jaar veranderen in een Hubba Bubba. Geen half werk meer, maar alles op het spel. Inclusief zijn eigen ego."