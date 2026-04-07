Tactische blunder in de Ronde? Ex-prof is het niet eens met Adrie van der Poel

Mathieu van der Poel moest opnieuw het hoofd buigen voor Tadej Pogacar in de Ronde van Vlaanderen. Al krijgt hij ook kritiek omdat hij de Sloveen te veel zou hebben geholpen.

Is Mathieu van der Poel tactisch in de fout gegaan in de Ronde van Vlaanderen rond te draaien met Tadej Pogacar. In tegenstelling tot de wereldkampioen had Van der Poel er wellicht wel baat bij om Evenepoel te laten terugkeren. 

Ging Van der Poel in de fout in de Ronde?

Dat gebeurde dus niet en volgens ex-renner Thomas Dekker heeft Van der Poel zo mee zijn eigen lot bezegeld. "Ik weet dat het gevoelig ligt en dat we blij zijn dat deze kampioenen altijd met elkaar doorrijden", zegt hij bij Live Slow Ride Fast. 

"Maar waarom rijdt hij mee? Als je met de allerbeste renner ooit - beter dan Eddy Merckx - mee bent, en je weet dat je een kilo of 9 of 10 zwaarder bent, blijf je dan volledig met je bek open meerijden?"

Moet Van der Poel zijn tactiek veranderen?

Als Van der Poel zo blijft rijden, zal hij Pogacar wellicht niet vaak kloppen. Maar niet meewerken met Pogacar ligt ook niet in de natuur van Van der Poel. Ook al zei Van der Poel zelf dat hij zijn kopbeurten wat behoudend deed. 

Dekker zag echter iets anders. "In die groep van zestien man zag ik hem een beurt doen met z'n tong uit z'n bek." Had Van der Poel dan meer het spel moeten spelen in plaats van mee rond te draaien met Pogacar?

Adrie van der Poel verdedigt zijn zoon

Vader Adrie van der Poel vindt alvast van niet. Hij vindt dat kampioenen zoals Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel altijd moeten samenwerken en geen spelletjes moeten spelen. 

