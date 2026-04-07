Wat maakt Florian Vermeersch plots zo goed? Ex-renner doet boekje open

Wat maakt Florian Vermeersch plots zo goed? Ex-renner doet boekje open
Foto: © photonews

Florian Vermeersch heeft van UAE Team Emirates-XRG een stevige beloning gekregen met een contractverlenging tot eind 2029. Bert De Backer kent hem goed en weet waarom Vermeersch zo'n stap vooruit heeft gezet.

Sterk voorjaar van Florian Vermeersch

Derde in de Omloop Nieuwsblad en E3 Saxo Classic, een hoofdrol gespeeld in de finale van In Flanders Fields en Dwars door Vlaanderen en een zevende plaats in de Ronde van Vlaanderen. 

En ook nog een belangrijke rol gespeeld in de overwinningen van zijn kopman Tadej Pogacar in de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. Florian Vermeersch rijdt een ijzersterk voorjaar. 

Nieuw contract bij UAE Team Emirates-XRG

UAE Team Emirates-XRG beloonde hem dan ook met een contractverlenging tot eind 2029. Vermeersch is bezig aan zijn beste voorjaar ooit en ex-renner Bert De Backer weet ook goed waarom dat zo is. 

Waarom is Vermeersch plots zoveel beter geworden?

"Ik was afgelopen winter geregeld met Florian op pad en ik vroeg hem hoe hij die volgende stap nu dan had gezet. Er is nu gewoon veel meer consistentie na zijn beenbreuk van twee jaar geleden", zegt hij bij Sporza

In 2024 brak Vermeersch, die toen nog bij Lotto-Dstny reed, zijn dijbeen na een zware valpartij in de Ronde van Murcia. Hij was vier maanden buiten strijd, maar UAE Team Emirates-XRG bood hem in die periode wel een contract voor twee jaar aan. 

Vermeersch kan al een tijdje weer probleemloos fietsen, heeft een goede winter achter de rug en kan daarop voortbouwen. "Je bent dan beter belastbaar om nog meer te doen en dat komt nu tot uiting", besluit De Backer nog. 

Van der Poel is gewaarschuwd: Vermeersch onthult waarom Pogacar ook grote kans maakt in Parijs-Roubaix

"Eerlijk zijn met jezelf": Van Avermaet trekt stevige conclusie over Van Aert

Florian Vermeersch legt helder uit waarom hij Tadej Pogacar langer trouw blijft

"Een beetje pijnlijk": Merlier over telefoontje dat niet kwam van Soudal Quick-Step

📷 Regenboogtrui brengt nu al recordbedrag op, Pogacar toont ook zijn groot hart

🎥 Supertalent Paul Seixas (19) rijdt iedereen in de vernieling, Uijtdebroeks doet goede zaak in Baskenland

Boonen nog alleen recordhouder: Van der Poel kan in Parijs-Roubaix straffe statistiek evenaren

Stevige boete én rijverbod: Evenepoel, Pogacar en co riskeren strenge straf

Snelle terugkeer van Tim Wellens? UAE Team Emirates-XRG heeft nieuws over zijn blessure

Samenwerking stopt: Red Bull-BORA-hansgrohe en Remco Evenepoel incasseren stevige domper

🎥 Toch nog altijd kopzorgen: Tim Merlier blikt vooruit op zijn rentree in de Scheldeprijs

Tactische blunder in de Ronde? Ex-prof is het niet eens met Adrie van der Poel

'Visma-Lease a Bike laat oog vallen op topper van Red Bull-BORA-hansgrohe'

Wout van Aert krijgt harde boodschap: ploegleider klaar en duidelijk over Parijs-Roubaix

"Ik was er even helemaal klaar mee": Pedersen doet boekje open over nieuwe tegenslag

Sergeant zag Evenepoel één cruciale fout maken in de Ronde van Vlaanderen

Pogacar te kloppen in Parijs-Roubaix? Ploeg van Van der Poel put hoop uit één iets

Naesen ziet kwalijke evolutie door Pogacar: "Het gaat nog een stap verder"

Geen Evenepoel in Parijs-Roubaix: Van Avermaet ziet twee goede redenen

Soudal Quick-Step kondigt nieuwe terugkeer van Tim Merlier aan

UAE looft concurrent van Tadej Pogacar: "Het karakter van een kampioen"

Dit is de nieuwe ster aan de Belgische wielerhemel: "Een natuurtalent"

Ine Beyen heeft geruststellende boodschap voor Lotte Kopecky

Tom Dumoulin ziet cruciaal moment waar Van der Poel mogelijk de koers verloor

Beresterke Ronde, maar Klaas Lodewyck stipt toch belangrijk werkpunt aan voor Remco Evenepoel

Ronde van het Baskenland: Paul Seixas overrompelt de tegenstand in openingstijdrit

Ronde van Vlaanderen krijgt zuur staartje voor Remco Evenepoel en Red Bull

Thijs Zonneveld zag topfavoriet gigantische fout maken in Ronde van Vlaanderen

Adrie van der Poel scherp na Ronde van Vlaanderen: "Zoiets doen kampioenen niet"

'Florian Vermeersch krijgt schitterende beloning voor ijzersterk voorjaar en berewerk voor Pogacar'

Jan Bakelants ziet groot "probleem" met Tadej Pogacar

Lance Armstrong beëindigt eeuwige discussie na Ronde van Vlaanderen

Deelnemen of niet? Remco Evenepoel neemt definitieve beslissing over Parijs-Roubaix

Benji Naesen in tegenstelling tot Van Avermaet streng voor het laatste Ronde-uur van Van der Poel

De Cauwer trekt tactische conclusie bij het bespreken van prestaties Van der Poel en Van Aert

Van Avermaet zet Van der Poel haast helemaal uit de wind en komt tot sombere vaststelling over Van Aert

