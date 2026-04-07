Wat maakt Florian Vermeersch plots zo goed? Ex-renner doet boekje open

Florian Vermeersch heeft van UAE Team Emirates-XRG een stevige beloning gekregen met een contractverlenging tot eind 2029. Bert De Backer kent hem goed en weet waarom Vermeersch zo'n stap vooruit heeft gezet.

Sterk voorjaar van Florian Vermeersch

Derde in de Omloop Nieuwsblad en E3 Saxo Classic, een hoofdrol gespeeld in de finale van In Flanders Fields en Dwars door Vlaanderen en een zevende plaats in de Ronde van Vlaanderen.

En ook nog een belangrijke rol gespeeld in de overwinningen van zijn kopman Tadej Pogacar in de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. Florian Vermeersch rijdt een ijzersterk voorjaar.

Nieuw contract bij UAE Team Emirates-XRG

UAE Team Emirates-XRG beloonde hem dan ook met een contractverlenging tot eind 2029. Vermeersch is bezig aan zijn beste voorjaar ooit en ex-renner Bert De Backer weet ook goed waarom dat zo is.

Waarom is Vermeersch plots zoveel beter geworden?

"Ik was afgelopen winter geregeld met Florian op pad en ik vroeg hem hoe hij die volgende stap nu dan had gezet. Er is nu gewoon veel meer consistentie na zijn beenbreuk van twee jaar geleden", zegt hij bij Sporza.

In 2024 brak Vermeersch, die toen nog bij Lotto-Dstny reed, zijn dijbeen na een zware valpartij in de Ronde van Murcia. Hij was vier maanden buiten strijd, maar UAE Team Emirates-XRG bood hem in die periode wel een contract voor twee jaar aan.



Lees ook... Van der Poel is gewaarschuwd: Vermeersch onthult waarom Pogacar ook grote kans maakt in Parijs-Roubaix›

Vermeersch kan al een tijdje weer probleemloos fietsen, heeft een goede winter achter de rug en kan daarop voortbouwen. "Je bent dan beter belastbaar om nog meer te doen en dat komt nu tot uiting", besluit De Backer nog.