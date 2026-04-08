Achtste in de Scheldeprijs: Jasper Philipsen geeft oorzaak voor minder resultaat

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geen derde zege voor Jasper Philipsen in de Scheldeprijs. Hij werd door zijn ploeg Alpecin-Premier Tech goed afgezet voor de sprint, maar had geen antwoord op Tim Merlier.

Jasper Philipsen had geen Ronde van Vlaanderen in zijn benen en had sinds Dwars door Vlaanderen niet meer gekoerst. De kopman van Alpecin-Premier Tech mikte in de Scheldeprijs op een derde zege, in 2021 en 2023 was hij al eens de beste.

Philipsen achtste in de Scheldeprijs

De voorbije twee jaar moest Philipsen telkens tevreden zijn met de tweede plaats in Schoten na Tim Merlier. En ook nu was het weer prijs voor de ex-ploegmaat van Philipsen, die zijn derde zege op rij boekte. 

Philipsen had in de finale nog enkele ploegmaats in steun en begon ook in een goede positie aan de sprint, maar veel zat er niet meer in zijn benen. Philipsen sprintte niet tot de meet en werd pas achtste. 

Speelde verkoudheid Philipsen parten in Scheldeprijs?

"Zoals verwacht was het heel hectisch in de finale, maar het was een rustige koers. Daardoor was iedereen fris op het einde, maar had ik geen versnelling meer in de benen", zei Philipsen achteraf bij Sporza. 

"Die verkoudheid heeft me misschien parten gespeeld", gaf Philipsen aan als mogelijke oorzaak. Voor de start onthulde Philipsen dat hij sinds Milaan-Sanremo sukkelt met een verkoudheid en er niet vanaf geraakt. 

"Zondag komt er een nieuwe kans aan, dat is ook een mooie koers", doelde Philipsen op Parijs-Roubaix. In 2023 en 2024 werd Philipsen tweede na Mathieu van der Poel, het is dus een koers die hem zeker goed ligt. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jasper Philipsen

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tim Merlier Florian Vermeersch Remco Evenepoel Jasper Philipsen Greg Van Avermaet Grischa Niermann Toon Aerts Jai Hindley Roger De Vlaeminck Eddy Merckx Thijs Zonneveld Tim Wellens Jonas Vingegaard Rasmussen Jarrad Drizners Tom Boonen Jan Bakelants Bert De Backer

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved