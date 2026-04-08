🎥Over zijn stuur gevlogen: duidelijke beelden van zware valpartij Evenepoel in Catalonië duiken op

Eind maart viel Remco Evenepoel bijzonder zwaar in de Ronde van Catalonië. Duidelijke beelden waren daar niet van, tot die nu toch opdoken op sociale media.

Zware valpartij Evenepoel in Catalonië

In de derde etappe van de Ronde van Catalonië trok Remco Evenepoel op zo'n 30 kilometer van de streep stevig door in een waaierslag. Enkel Jonas Vingegaard kon volgen en de twee leken te strijden voor de ritzege.

Tot Evenepoel in de slotkilometer plots tegen de grond ging. De olympische kampioen bloedde hevig aan zijn elleboog en liep schaafwonden op aan zijn rug, maar kon de etappe toch nog uitrijden.

Evenepoel sprak klare taal over de oorzaak van zijn valpartij. "Ik verloor de controle door een put in de weg." Jonas Vingegaard zat in het wiel van Evenepoel en zag hem plots over zijn stuur vliegen.

Beelden van valpartij Evenepoel

Duidelijke beelden van de valpartij van Evenepoel waren er echter niet, tot nu dan. Op sociale media doken beelden op van een toeschouwer die net voor de rotonde stond waar Evenepoel stevig tegen de grond ging.

Een put in het wegdek is er niet echt te zien, maar het is wel te zien hoe het voorwiel van Evenepoel plots blokkeert en hij over zijn stuur tegen de grond ging. Een bijzonder zware val, waar Evenepoel zonder al te veel schade vanaf kwam.



