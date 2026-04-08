Parket dreigt met vervolging en Pogacar reageerde fel: Vanmarcke wijst instanties met de vinger

Parket dreigt met vervolging en Pogacar reageerde fel: Vanmarcke wijst instanties met de vinger
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wat moeten we denken van het incident aan de gesloten spoorweg in de Ronde van Vlaanderen? Tadej Pogacar vond dat het allemaal beter geregeld kon worden, maar het parket van Oost-Vlaanderen wil de renners die onder de spoorweg door reden gerechtelijk vervolgen.

Omdat het parket van Oost-Vlaanderen de hele zaak niet blauw-blauw wil laten, dreigt er nog een boete voor renners als Tadej Pogacar en Remco Evenepoel, die onder de spoorweg door reden. Pogacar vond echter dat te laat aan de renners gesignaleerd werd dat de spoorweg dicht zou gaan, waardoor er geen tijd was om tijdig te stoppen.

Het blijft een feit dat een deel van de renners iets gedaan heeft waar de gewone burger ook voor gestraft zou worden. "Het is zeker niet de bedoeling van de renners om de boel te flikken of bewust de regels te overtreden", verdedigt Sep Vanmarcke hen bij Sporza. "Of de jury die renners had moeten schorsen? Dat zou een verkeerd signaal zijn."

Vanmarcke zet puntjes op de i over verantwoordelijkheden

Vanmarcke wijst in de richting van verschillende instanties. "De NMBS, Infrabel, de organisatie, de politie ... Allemaal wisten ze exact wanneer die trein zou passeren. Dan wil ik toch ook hen wijzen op hun verantwoordelijkheid. Je kunt niet verwachten dat renners de dienstregeling van alle treinen uit hun hoofd kennen, toch?"

De oud-renner vindt dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. "Ik vind dat je niet alleen de renners kunt beschuldigen. Er was geen kwade wil en in een wedstrijd is het niet gemakkelijk om steeds de juiste beslissing te nemen. Laat ons samenwerken om een betere oplossing te vinden, want het wielrennen heeft effectief een voorbeeldfunctie."

Ook al eerdere spoorweg-incidenten

Lees ook... 📷 Regenboogtrui brengt nu al recordbedrag op, Pogacar toont ook zijn groot hart
Het is lang niet de eerste keer dat een gesloten spoorweg een rol speelt in de koers. In de jaren negentig moest Johan Museeuw al met een kleine groep wachten aan een overweg in de Ronde van Vlaanderen. Ook in de Scheldeprijs (2015) en Parijs-Roubaix (2006, 2015) moesten renners stoppen door een overweg.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Sep Vanmarcke
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Van Aert enorm gesteund door Belgische sporter in opmars: "Ik hoop heel hard dat mijn idee uitkomt"

Van Aert enorm gesteund door Belgische sporter in opmars: "Ik hoop heel hard dat mijn idee uitkomt"

10:00
🎥 Merlier vertelt zoontje Jules hoe hij meeleeft met Van Aert: "Dat is de papa van Georges, weet je nog?"

🎥 Merlier vertelt zoontje Jules hoe hij meeleeft met Van Aert: "Dat is de papa van Georges, weet je nog?"

09:00
📷 Regenboogtrui brengt nu al recordbedrag op, Pogacar toont ook zijn groot hart

📷 Regenboogtrui brengt nu al recordbedrag op, Pogacar toont ook zijn groot hart

18:30
Organisatie grijpt drastisch in en straft schuldige na zware valpartij van Mikel Landa

Organisatie grijpt drastisch in en straft schuldige na zware valpartij van Mikel Landa

08:30
Houdt dit Van Aert tegen in Roubaix? "Dat is toch een probleem"

Houdt dit Van Aert tegen in Roubaix? "Dat is toch een probleem"

08:00
Mister Ronde van Vlaanderen: Mathieu van der Poel steekt er toch nog bovenuit Analyse

Mister Ronde van Vlaanderen: Mathieu van der Poel steekt er toch nog bovenuit

07:00
Van der Poel is gewaarschuwd: Vermeersch onthult waarom Pogacar ook grote kans maakt in Parijs-Roubaix

Van der Poel is gewaarschuwd: Vermeersch onthult waarom Pogacar ook grote kans maakt in Parijs-Roubaix

20:00
Wat maakt Florian Vermeersch plots zo goed? Ex-renner doet boekje open

Wat maakt Florian Vermeersch plots zo goed? Ex-renner doet boekje open

21:30
Stevige boete én rijverbod: Evenepoel, Pogacar en co riskeren strenge straf

Stevige boete én rijverbod: Evenepoel, Pogacar en co riskeren strenge straf

16:30
"Eerlijk zijn met jezelf": Van Avermaet trekt stevige conclusie over Van Aert

"Eerlijk zijn met jezelf": Van Avermaet trekt stevige conclusie over Van Aert

20:30
"Een beetje pijnlijk": Merlier over telefoontje dat niet kwam van Soudal Quick-Step

"Een beetje pijnlijk": Merlier over telefoontje dat niet kwam van Soudal Quick-Step

19:00
🎥 Supertalent Paul Seixas (19) rijdt iedereen in de vernieling, Uijtdebroeks doet goede zaak in Baskenland

🎥 Supertalent Paul Seixas (19) rijdt iedereen in de vernieling, Uijtdebroeks doet goede zaak in Baskenland

18:00
Pogacar te kloppen in Parijs-Roubaix? Ploeg van Van der Poel put hoop uit één iets

Pogacar te kloppen in Parijs-Roubaix? Ploeg van Van der Poel put hoop uit één iets

07/04
Boonen nog alleen recordhouder: Van der Poel kan in Parijs-Roubaix straffe statistiek evenaren

Boonen nog alleen recordhouder: Van der Poel kan in Parijs-Roubaix straffe statistiek evenaren

17:00
Snelle terugkeer van Tim Wellens? UAE Team Emirates-XRG heeft nieuws over zijn blessure

Snelle terugkeer van Tim Wellens? UAE Team Emirates-XRG heeft nieuws over zijn blessure

16:00
Samenwerking stopt: Red Bull-BORA-hansgrohe en Remco Evenepoel incasseren stevige domper

Samenwerking stopt: Red Bull-BORA-hansgrohe en Remco Evenepoel incasseren stevige domper

15:00
🎥 Toch nog altijd kopzorgen: Tim Merlier blikt vooruit op zijn rentree in de Scheldeprijs

🎥 Toch nog altijd kopzorgen: Tim Merlier blikt vooruit op zijn rentree in de Scheldeprijs

14:00
Tactische blunder in de Ronde? Ex-prof is het niet eens met Adrie van der Poel

Tactische blunder in de Ronde? Ex-prof is het niet eens met Adrie van der Poel

13:30
'Visma-Lease a Bike laat oog vallen op topper van Red Bull-BORA-hansgrohe'

'Visma-Lease a Bike laat oog vallen op topper van Red Bull-BORA-hansgrohe'

13:00
Naesen ziet kwalijke evolutie door Pogacar: "Het gaat nog een stap verder"

Naesen ziet kwalijke evolutie door Pogacar: "Het gaat nog een stap verder"

07/04
Wout van Aert krijgt harde boodschap: ploegleider klaar en duidelijk over Parijs-Roubaix

Wout van Aert krijgt harde boodschap: ploegleider klaar en duidelijk over Parijs-Roubaix

12:30
"Ik was er even helemaal klaar mee": Pedersen doet boekje open over nieuwe tegenslag

"Ik was er even helemaal klaar mee": Pedersen doet boekje open over nieuwe tegenslag

12:00
UAE looft concurrent van Tadej Pogacar: "Het karakter van een kampioen"

UAE looft concurrent van Tadej Pogacar: "Het karakter van een kampioen"

07/04
Florian Vermeersch legt helder uit waarom hij Tadej Pogacar langer trouw blijft

Florian Vermeersch legt helder uit waarom hij Tadej Pogacar langer trouw blijft

11:00
Sergeant zag Evenepoel één cruciale fout maken in de Ronde van Vlaanderen

Sergeant zag Evenepoel één cruciale fout maken in de Ronde van Vlaanderen

07/04
Geen Evenepoel in Parijs-Roubaix: Van Avermaet ziet twee goede redenen

Geen Evenepoel in Parijs-Roubaix: Van Avermaet ziet twee goede redenen

07/04
Soudal Quick-Step kondigt nieuwe terugkeer van Tim Merlier aan

Soudal Quick-Step kondigt nieuwe terugkeer van Tim Merlier aan

07/04
Dit is de nieuwe ster aan de Belgische wielerhemel: "Een natuurtalent"

Dit is de nieuwe ster aan de Belgische wielerhemel: "Een natuurtalent"

06/04
Ine Beyen heeft geruststellende boodschap voor Lotte Kopecky

Ine Beyen heeft geruststellende boodschap voor Lotte Kopecky

06/04
Jan Bakelants ziet groot "probleem" met Tadej Pogacar

Jan Bakelants ziet groot "probleem" met Tadej Pogacar

06/04
Tom Dumoulin ziet cruciaal moment waar Van der Poel mogelijk de koers verloor

Tom Dumoulin ziet cruciaal moment waar Van der Poel mogelijk de koers verloor

06/04
Lance Armstrong beëindigt eeuwige discussie na Ronde van Vlaanderen

Lance Armstrong beëindigt eeuwige discussie na Ronde van Vlaanderen

06/04
Beresterke Ronde, maar Klaas Lodewyck stipt toch belangrijk werkpunt aan voor Remco Evenepoel

Beresterke Ronde, maar Klaas Lodewyck stipt toch belangrijk werkpunt aan voor Remco Evenepoel

06/04
Ronde van het Baskenland: Paul Seixas overrompelt de tegenstand in openingstijdrit

Ronde van het Baskenland: Paul Seixas overrompelt de tegenstand in openingstijdrit

06/04
Ronde van Vlaanderen krijgt zuur staartje voor Remco Evenepoel en Red Bull

Ronde van Vlaanderen krijgt zuur staartje voor Remco Evenepoel en Red Bull

06/04
Thijs Zonneveld zag topfavoriet gigantische fout maken in Ronde van Vlaanderen

Thijs Zonneveld zag topfavoriet gigantische fout maken in Ronde van Vlaanderen

06/04

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Tim Merlier Florian Vermeersch Greg Van Avermaet Jose De Cauwer Jarrad Drizners Lance Armstrong Cian Uijtdebroeks Jan Bakelants Sep Vanmarcke Adrie Van Der Poel Bobbie Traksel Thijs Zonneveld Mikel Landa Meana Tom Dumoulin Ine Beyen Lotte Kopecky

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved