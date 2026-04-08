Parket dreigt met vervolging en Pogacar reageerde fel: Vanmarcke wijst instanties met de vinger

Wat moeten we denken van het incident aan de gesloten spoorweg in de Ronde van Vlaanderen? Tadej Pogacar vond dat het allemaal beter geregeld kon worden, maar het parket van Oost-Vlaanderen wil de renners die onder de spoorweg door reden gerechtelijk vervolgen.

Omdat het parket van Oost-Vlaanderen de hele zaak niet blauw-blauw wil laten, dreigt er nog een boete voor renners als Tadej Pogacar en Remco Evenepoel, die onder de spoorweg door reden. Pogacar vond echter dat te laat aan de renners gesignaleerd werd dat de spoorweg dicht zou gaan, waardoor er geen tijd was om tijdig te stoppen.

Het blijft een feit dat een deel van de renners iets gedaan heeft waar de gewone burger ook voor gestraft zou worden. "Het is zeker niet de bedoeling van de renners om de boel te flikken of bewust de regels te overtreden", verdedigt Sep Vanmarcke hen bij Sporza. "Of de jury die renners had moeten schorsen? Dat zou een verkeerd signaal zijn."

Vanmarcke zet puntjes op de i over verantwoordelijkheden

Vanmarcke wijst in de richting van verschillende instanties. "De NMBS, Infrabel, de organisatie, de politie ... Allemaal wisten ze exact wanneer die trein zou passeren. Dan wil ik toch ook hen wijzen op hun verantwoordelijkheid. Je kunt niet verwachten dat renners de dienstregeling van alle treinen uit hun hoofd kennen, toch?"

De oud-renner vindt dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. "Ik vind dat je niet alleen de renners kunt beschuldigen. Er was geen kwade wil en in een wedstrijd is het niet gemakkelijk om steeds de juiste beslissing te nemen. Laat ons samenwerken om een betere oplossing te vinden, want het wielrennen heeft effectief een voorbeeldfunctie."

Ook al eerdere spoorweg-incidenten

Het is lang niet de eerste keer dat een gesloten spoorweg een rol speelt in de koers. In de jaren negentig moest Johan Museeuw al met een kleine groep wachten aan een overweg in de Ronde van Vlaanderen. Ook in de Scheldeprijs (2015) en Parijs-Roubaix (2006, 2015) moesten renners stoppen door een overweg.