Ploegmaat verklapt: "Dát is de voornaamste eigenschap van Wout van Aert"

Wout van Aert maakte afgelopen zondag een droom waar door Parijs-Roubaix te winnen. Edoardo Affini stond als ploegmaat op de eerste rij bij het succes van onze landgenoot.

Affini bereikte zelf de streep niet op de piste van Roubaix, maar in gesprek met La Gazzetta dello Sport kon hij met zijn vreugde geen blijf. Hij sprak bij de roze sportkrant uitgebreid over zijn Belgische ploegmaat.

12 april wordt een nationale feestdag in België

"Hij is een leider en een rolmodel, met dit succes schrijft hij geschiedenis. Niemand verdient dit bijzondere succes meer dan Wout", vertelt Affini over Van Aert, met wie hij soms al eens verward wordt.

"Wout is de kampioen van iedereen, van het volk en is een levende legende in zijn land", weet Affini. "Maar zijn voornaamste eigenschap is zijn bescheidenheid."

"Hij blijft altijd met beide voeten op de grond en is bij iedereen geliefd. Maar als hij respect moet afdwingen of nee moet zeggen, doet hij dat ook. Hij is zeker geen ja-knikker."

"In België zal 12 april een nationale feestdag zijn", voegt hij er grappend aan toe. Het mag duidelijk zijn dat de zege in Roubaix ook bij Visma-Lease a Bike veel losmaakt. Dat was al duidelijk op de beelden na de Helleklassieker.