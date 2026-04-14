Tourbaas waarschuwt Tadej Pogacar voor concurrent in Luik-Bastenaken-Luik: "Hij zal niet lossen"

De grote wielerafspraken volgen elkaar in sneltempo op. Zo staat binnenkort Luik-Bastenaken-Luik op het programma. Tadej Pogacar is er een van de grote favorieten, maar Tourbaas Christian Prudhomme denkt dat de Sloveen zal moeten afrekenen met Paul Seixas.

Seixas is op zijn 19de aan een straf seizoen bezig. Hij werd na Pogacar tweede in Strade Bianche, nadat hij eerder al de Faun-Ardèche Classic naar zijn hand had gezet.

In de Ronde van het Baskenland stond er vervolgens geen maat op de jonge Fransman van Decathlon CMA CGM. Hij pakte er drie ritten en won het algemeen klassement. Dat belooft voor Luik-Bastenaken-Luik, waar hij opnieuw de degens zal kruisen met Pogacar.

Tourbaas Christian Prudhomme verheugt zich alvast op een mogelijk duel. "Ik droom van een sprint in Luik tussen Pogacar en Seixas voor de overwinning in La Doyenne, nog altijd een van de vijf grote monumenten van de wielersport. Ik geloof erin dat dat mogelijk is", klinkt het bij RMC Sport.

"Wie er ook aanvalt, ik denk dat Seixas niet zal worden gelost op La Redoute of La Roche aux Faucons", voegt Prudhomme toe. Het vertrouwen in de nieuwe Franse chouchou is dus groot.

Lees ook... Pogacar doet stevig zijn beklag na Parijs-Roubaix›

Seixas is de grote hoop van de Fransen, die sinds Bernard Hinault in 1985 wachten op een nieuwe Tourwinnaar. Het toptalent torst gigantische verwachtingen, maar lijkt er momenteel goed mee om te gaan. Het is afwachten hoe hij voor de dag zal komen in de Ardennen.