🎥 Pijnlijke beelden van Wout Van Aert, maar Visma Lease a Bike faalt niet

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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🎥 Pijnlijke beelden van Wout Van Aert, maar Visma Lease a Bike faalt niet

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De ploegentijdrit in de Tour d’Auvergne moest een belangrijke test worden voor Wout van Aert. Die draaide echter anders uit dan gehoopt, want onze landgenoot moest al vroeg passen.

Bjorn Vandenabeele

Zo reageert Wout Van Aert nadat hij door de mand valt in ploegentijdrit

Wout van Aert was na de ploegentijdrit opvallend eerlijk over zijn prestatie. Onze landgenoot moest al vroeg lossen en kon zijn ploeg nauwelijks helpen op weg naar de ritzege. “In een ploegentijdrit kan je weinig verbergen. Op de eerste beklimming ging het al meteen te snel voor mij”, gaf hij toe bij VTM Nieuws.

De renner van Visma Lease a Bike had meer verwacht na zijn hoogtestage. “Ik dacht verder te staan dan wat ik vandaag heb laten zien. Natuurlijk is elke dag anders, maar dit was gewoon geen goede dag.” Volgens Van Aert is het een duidelijk signaal dat er nog werk aan de winkel is richting de Tour de France.

Ondanks zijn mindere dag en de lekke band van Ben Tulett won Visma wel de ploegentijdrit. Toch kon Van Aert daar niet volop van genieten. “Het is mooi om met de ploeg op het podium te staan, maar ik heb gemengde gevoelens. Dit is teleurstellend.”

Bjorn Vandenabeele

Jorgenson geniet van ploegsucces: “Zeven keer beter dan alleen winnen”

Matteo Jorgenson straalde na de overwinning van Visma Lease a Bike in de ploegentijdrit. De Amerikaan benadrukte dat een zege met het hele team extra bijzonder is. “Dit is zeven keer beter dan alleen winnen”, klonk het bij Sporza. “In het wielrennen krijg je niet vaak de kans om samen met je ploeg te winnen. Dat maakt deze discipline zo mooi.”

Nochtans verliep de wedstrijd niet zonder problemen. Visma verloor al vroeg Wout van Aert, die zich niet goed voelde, terwijl Ben Tulett na een lekke band bijna ten val kwam in de afdaling. Toch hield de Nederlandse formatie het hoofd koel.

Volgens Jorgenson reed de ploeg een ijzersterke finale. “Ik denk niet dat we de laatste tien kilometer nog sneller hadden gekund. We waren echt sterk.” De overwinning geeft Visma veel vertrouwen voor de komende ritten. “Het voelt geweldig om een koers te winnen en het is een eer om deel uit te maken van dit team.”

Bjorn Vandenabeele

Pijnlijke beelden van Wout Van Aert, maar Visma Lease a Bike faalt niet

Visma Lease a Bike heeft de ploegentijdrit gewonnen, ondanks een mindere dag van Wout van Aert. De Belg moest al vroeg afhaken en leek nog niet volledig hersteld, terwijl ook Ben Tulett door een lekke band kostbare tijd verloor. Concurrent INEOS kreeg eveneens af te rekenen met pech, maar zette toch een sterke tijd neer dankzij Kevin Vauquelin en Oscar Onley. Hun chrono was 22 seconden sneller dan Lidl-Trek.

Visma gaf onderweg nog tijd toe op INEOS, maar sloeg in het slot hard terug. Bruno Armirail en Jørgen Nordhagen brachten Matteo Jorgenson perfect in stelling, waarna de Amerikaan met een krachtige eindsprint de snelste tijd neerzette. Visma dook negen seconden onder de tijd van INEOS.

De gele leiderstrui bleef wel in handen van EF Education-EasyPost en Alex Baudin. Jorgenson deed echter uitstekende zaken in het algemeen klassement en pakte al flinke tijd op verschillende concurrenten, terwijl UAE Emirates XRG de grote verliezer van de dag werd.

De ploegentijdrit in de Tour d’Auvergne moest een belangrijke test worden voor Wout van Aert. Die draaide echter anders uit dan gehoopt, want onze landgenoot moest al vroeg passen.

Vroege opdoffer

De ploegentijdrit in de Tour d’Auvergne werd met veel belangstelling gevolgd, vooral omdat Wout van Aert er zijn vormpeil wilde testen. Volgens zijn ploeg zou de wedstrijd een belangrijke graadmeter worden richting de Tour de France.

Al na amper acht kilometer kwam de eerste tegenvaller. Van Aert kon het tempo niet meer volgen en moest de rol bij zijn ploegmaats lossen. Met nog ruim twintig kilometer te rijden zat zijn opdracht erop.

Grote test, harde conclusie

Bij zijn team klonk vooraf dat dit een grote test zou worden. Die proef leverde echter geen positief verdict op. Integendeel, het werd een duidelijke aanwijzing dat Van Aert nog niet op het gewenste niveau zit.

Dat hoeft op zich geen ramp te zijn, want er is nog tijd richting de start van de Tour de France. Toch zal onze landgenoot op meer gehoopt hebben tijdens deze eerste serieuze afspraak.

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Nog werk richting Tour

Het beeld van een vroeg afhakende Van Aert bevestigt vooral wat hij zelf al aangaf: er is nog werk aan de winkel. De opbouw naar de Tour verloopt voorzichtig en elke koers dient om extra ritme op te doen.

Dat hij al na acht kilometer moest passen, zal ongetwijfeld een teleurstelling zijn geweest, maar het biedt ook duidelijkheid over zijn huidige conditie.

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