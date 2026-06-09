🎥 Pijnlijke beelden van Wout Van Aert, maar Visma Lease a Bike faalt niet

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De ploegentijdrit in de Tour d’Auvergne moest een belangrijke test worden voor Wout van Aert. Die draaide echter anders uit dan gehoopt, want onze landgenoot moest al vroeg passen.