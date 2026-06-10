Profetische woorden! Bijna kon alles de vuilbak in: Van Aert stuurt fans van ene extreme emotie naar de andere

Wie meeleeft met Wout van Aert, wordt alweer van de ene emotie naar de andere geslingerd. Dat is eigenlijk al heel zijn loopbaan het geval, maar dit krijgt op korte tijd wel extreme uitingen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Geen supergevoel op de eerste dag, anoniem op de tweede en gelost na acht kilometer in de ploegentijdrit. Dat was het bilan van Van Aert na drie ritten in de 'Dauphiné', zoals deze koers toch het best klinkt. Benji Naesen riep Visma-Lease a Bike op X op om Hagenes klaar te houden als potentiële vervanger voor Van Aert in de Tour de France.

Daar kwamen heel wat reacties op van wielerfans en sommigen gingen nog verder. "Als ze een serieuze ploeg zijn, laten ze hem thuis", schreef een fan van Wout. Een dag later ziet de wereld er al heel anders uit, nadat Wout de sprint van het peloton won in de vierde rit. "Het kan snel keren in het wielrennen", zei hij voor de start van de rit.

How many times do these tards online have to be proven wrong for them to realize that Wout Van Aert is simply very inconsistent with his days. It’s either good or bad. No in between, and it’s been like that forever. Nothing new. Would’ve won today if they caught the breakaway. — Devon (@Devon00541131) June 10, 2026

Het waren profetische woorden: anders kunnen we het niet omschrijven. Een zekere Devon geeft de Van Aert-criticasters ervan langs op X. "Het is ofwel goed ofwel slecht bij Wout en zo is het al een hele tijd. Als ze de ontsnapping hadden gegrepen, had hij vandaag gewonnen." Als het zo was uitgedraaid, konden alle analyses over mindere vorm de vuilbak in.

Toch sluit het ene niet per se het andere uit. Het is perfect mogelijk dat Van Aert zijn conditie nog verder moet opkrikken maar het met zijn explosiviteit wel prima gesteld is. Dat is grotendeels ook wat ze bij zijn ploeg lijken te denken. Visma gaf hem meteen het vertrouwen en werkte de hele dag voor hem. Dat doe je niet bij twijfels over de explosiviteit.



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Yes, panic is a good advisor! pic.twitter.com/FaUcvzKJFc — Willem De Bock (@WillemDeBock) June 10, 2026

Willem De Bock onderstreept ook nog eens fijntjes wat een goede raadgever paniek is. Soms lijkt het alsof een wielrenner met een nieuwe prestatie alle vorige analyses naar de prullenmand verwijst. Maar schijn kan ook bedriegen. Met de sprintsnelheid van Van Aert is alvast niets mis: hoopgevend richting eventuele Tourritzeges.