Victor Campenaerts steekt grootste pechvogel in het peloton hart onder de riem

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Victor Campenaerts steekt grootste pechvogel in het peloton hart onder de riem
Foto: © photonews

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Jan-Willem van Schip (Azerion/Villa Valkenburg) is een bijzondere naam in de wielerwereld. De Nederlander zoekt vaak de grenzen van de materiaalregels van de UCI op en loopt daardoor al eens tegen een diskwalificatie aan. Dat was zondag ook het geval in de rittenkoers de Ronde van de l’Oise.

Jan-Willem van Schip doet zijn verhaal op Instagram. De 31-jarige Nederlander heeft het daarbij eerst over zijn diskwalificatie eerder dit jaar in de Ronde van Griekenland. Hij zou volgens de jury in een niet-reglementaire fietspositie hebben gezeten.

Geldboete in de Ronde van de l’Oise

Daarna doet hij zijn verhaal van de Ronde van de l’Oise. Daar kreeg hij naar eigen zeggen na de tweede rit een geldboete. De wedstrijdjury vond dat hij niet in een correcte positie had gezeten.

Zondag stond  de derde rit dan op het programma. Dat zou de laatste worden voor van Schip, die gediskwalificeerd werd door de wedstrijdjury. Ook daarover geeft hij op Instagram zijn kant van het verhaal. Deze keer was het niet door zijn positie op de fiets, maar wel door ... een bidon.

Die vent begint te flippen

"Op een gegeven moment rijdt de jury achter mij en ineens begint die vent te flippen", vertelt van Schip. "Hij riep me toe dat ik uit de wedstrijd lag omwille van die bidon in mijn shirt."

Van Schip zegt dat hij in de middle of nowhere reed en die bidon dus niet zomaar kon weggooien. Hij snapte niet wat het probleem was. "Ze bleven zeggen dat ik uit de wedstrijd lag en dus ben ik maar gestopt. Toen was ik even heel kwaad. Weer gediskwalificeerd... omdat ik een bidon in mijn shirt had."

Steun van Victor Campenaerts

Zo voegt hij een diskwalificatie toe aan zijn verzameling. Hij werd in zijn carrière eerder ook al uit koers gezet in de Heistse Pijl, de Ronde van België en de Ronde van Holland.

Als het een troost kan zijn: van Schip krijgt veel steun op Instagram. Onder meer onze landgenoot Victor Campenaerts steekt hem een hart onder de riem. "#freewillem", schrijft hij. Dat is een verwijzing naar het bijschrift van de post van van Schip.

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Victor Campenaerts

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