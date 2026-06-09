“Aangegeven bij de ploeg”: deze renner wil niet, maar moet naar de Tour de France

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
“Aangegeven bij de ploeg”: deze renner wil niet, maar moet naar de Tour de France
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Voor veel renners is een selectie voor de Tour de France een droom. Mike Teunissen kijkt er dit jaar echter met gemengde gevoelens naar uit. De Nederlander gaf zelfs aan zijn ploeg aan dat hij liever een ander programma had gereden.

Niet zijn eerste keuze

Mike Teunissen maakt zich op voor een nieuwe Tour de France, al was dat niet helemaal zijn eigen keuze. In de Tourspecial van Wielerrevue geeft de renner van XDS Astana toe dat hij zijn ploeg liever iets anders had zien beslissen.

"Ik heb tegen mijn ploeg XDS Astana gezegd dat ik dit jaar niet per se wilde, maar ze blijven toch telkens bij mij uitkomen", klinkt het.

Toch begrijpt de Nederlander de beslissing. De Tour blijft immers de grootste wielerwedstrijd van het seizoen en een uitnodiging afslaan is niet vanzelfsprekend.

Tour blijft het grootste podium

Ondanks zijn twijfels beseft Teunissen dat de Ronde van Frankrijk een unieke koers blijft. "Uiteindelijk zeg je ook geen nee tegen de Tour de France. Het blijft de grootste koers van het jaar."

De ervaren renner reed al verschillende keren de Tour en weet perfect wat hem te wachten staat. Toch kijkt hij anders naar het huidige parcours dan enkele jaren geleden. Volgens Teunissen is het type ritten de voorbije jaren sterk veranderd.

Lees ook... Extra uitdaging voor Pogacar is moeilijker dan ooit: Merckx was de allerlaatste

Minder kansen voor klassieke renners

De Nederlander vindt dat de Tour steeds minder mogelijkheden biedt voor klassieke renners en snelle mannen die geen pure sprinters zijn. Volgens hem worden etappes die op papier geschikt lijken voor dat type renner uiteindelijk toch beslist op steile hellingen. Daardoor krijgen explosieve klimmers vaak de bovenhand. Teunissen verwijst daarbij naar renners zoals Ben Healy, die op dergelijke aankomsten een groot verschil kunnen maken.

Vaak wachten op het onvermijdelijke

Door die evolutie voelt Teunissen zich niet altijd op zijn plaats in de Tour. Hij geeft zelfs toe dat hij tijdens sommige ritten weinig invloed op de koers kan uitoefenen. "Daarom heb ik dat aangegeven bij de ploeg, want ik zit vaak gewoon te wachten tot ik word gelost."

Toch zal hij opnieuw aan de start verschijnen. Want hoe zwaar en moeilijk de Tour ook geworden is, voor een profrenner blijft het een wedstrijd waar bijna niemand echt nee tegen zegt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Mike Teunissen
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Extra uitdaging voor Pogacar is moeilijker dan ooit: Merckx was de allerlaatste

Extra uitdaging voor Pogacar is moeilijker dan ooit: Merckx was de allerlaatste

20:00
Is het einde van Pogačar in zicht? Ploegbaas doet opvallende voorspelling

Is het einde van Pogačar in zicht? Ploegbaas doet opvallende voorspelling

13:30
🎥 Pijnlijke beelden van Wout Van Aert, maar Visma Lease a Bike faalt niet

🎥 Pijnlijke beelden van Wout Van Aert, maar Visma Lease a Bike faalt niet

18:00
Soudal Quick-Step rekent op Giro-held: “We kijken ernaar uit”

Soudal Quick-Step rekent op Giro-held: “We kijken ernaar uit”

16:00
“Nauwelijks een meerwaarde”: Red Bull-BORA-hansgrohe komt met verrassende uitleg

“Nauwelijks een meerwaarde”: Red Bull-BORA-hansgrohe komt met verrassende uitleg

12:30
Van Damme krijgt nieuw vertrouwen bij Belgian Cycling en droomt al luidop van 2030

Van Damme krijgt nieuw vertrouwen bij Belgian Cycling en droomt al luidop van 2030

15:00
Visma Lease a Bike legt eindelijk opvallende aanpak van Wout van Aert uit

Visma Lease a Bike legt eindelijk opvallende aanpak van Wout van Aert uit

14:00
“Ik vond hem nooit goed”: deze ex-renner waagt zich aan grote uitspraak over Evenepoel

“Ik vond hem nooit goed”: deze ex-renner waagt zich aan grote uitspraak over Evenepoel

11:30
16-jarige renner vliegt door ruit van auto op parcours: zo gaat het met hem

16-jarige renner vliegt door ruit van auto op parcours: zo gaat het met hem

10:30
Ritwinnaar Charmig krijgt gele kaart in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Ritwinnaar Charmig krijgt gele kaart in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

09:27
“Rit op Imodium gereden”: Belgisch renner doet opvallende bekentenis

“Rit op Imodium gereden”: Belgisch renner doet opvallende bekentenis

08:30
📷 Diskwalificatie ging stap verder dan eerst gedacht: politie sleurt renner van fiets

📷 Diskwalificatie ging stap verder dan eerst gedacht: politie sleurt renner van fiets

07:30
'Soudal Quick-Step én Lotto-Intermarché strikken elk één jonge Belg'

'Soudal Quick-Step én Lotto-Intermarché strikken elk één jonge Belg'

07:00
Demi Vollering verbaast de wielerwereld met "gigantische coup"

Demi Vollering verbaast de wielerwereld met "gigantische coup"

08/06
'Loodzware straf in Giro Women voor Urska Zigart én AG Insurance-Soudal'

'Loodzware straf in Giro Women voor Urska Zigart én AG Insurance-Soudal'

08/06
Victor Campenaerts steekt grootste pechvogel in het peloton hart onder de riem

Victor Campenaerts steekt grootste pechvogel in het peloton hart onder de riem

08/06
📸 Lotte Kopecky en Axel Merckx delen exclusieve foto's van trouwfeest, bekende namen reageren Naast de fiets

📸 Lotte Kopecky en Axel Merckx delen exclusieve foto's van trouwfeest, bekende namen reageren

08/06
Cian Uijtdebroeks twijfelt niet: dít is zijn indrukwekkende ambitie bij Movistar

Cian Uijtdebroeks twijfelt niet: dít is zijn indrukwekkende ambitie bij Movistar

08/06
Keihard verdict: Brussels Cycling Classic levert renner meerdere breuken op

Keihard verdict: Brussels Cycling Classic levert renner meerdere breuken op

08/06
De sky is the limit voor deze Belgische renner: "Ik droom van de gele trui"

De sky is the limit voor deze Belgische renner: "Ik droom van de gele trui"

08/06
Moeten we ons grote zorgen maken? Wout van Aert stuurt duidelijke boodschap naar zijn fans

Moeten we ons grote zorgen maken? Wout van Aert stuurt duidelijke boodschap naar zijn fans

08/06
Ine Beyen rouwt mee: "Dat moet verschrikkelijk zijn"

Ine Beyen rouwt mee: "Dat moet verschrikkelijk zijn"

08/06
Ploegleider onthult: dít zit er achter de vormcrisis van Fabio Jakobsen

Ploegleider onthult: dít zit er achter de vormcrisis van Fabio Jakobsen

08/06
Tour of niet? Jordi Meeus licht tipje van de sluier over mogelijke deelname

Tour of niet? Jordi Meeus licht tipje van de sluier over mogelijke deelname

08/06
Demi Vollering schrijft een indrukwekkend stukje geschiedenis in het wielrennen

Demi Vollering schrijft een indrukwekkend stukje geschiedenis in het wielrennen

08/06
Met de Tour in het achterhoofd: Maxim Van Gils heeft slecht nieuws voor Remco Evenepoel en co

Met de Tour in het achterhoofd: Maxim Van Gils heeft slecht nieuws voor Remco Evenepoel en co

08/06
De concurrentie zal een vette kluif hebben aan Matteo Jorgensen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes

De concurrentie zal een vette kluif hebben aan Matteo Jorgensen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes

08/06
Geen geweldig gevoel bij Wout van Aert: ploegleider is klaarduidelijk over zijn huidige vorm

Geen geweldig gevoel bij Wout van Aert: ploegleider is klaarduidelijk over zijn huidige vorm

08/06
Maxim Van Gils ziet een duidelijk werkpunt na rentree: "Daar had ik het lastig mee"

Maxim Van Gils ziet een duidelijk werkpunt na rentree: "Daar had ik het lastig mee"

08/06
De Cauwer sterk op dreef over Van Aert, Visma en zichzelf: "Dan denk ik: hoe is het zo ver kunnen komen?"

De Cauwer sterk op dreef over Van Aert, Visma en zichzelf: "Dan denk ik: hoe is het zo ver kunnen komen?"

08/06
Van Aert geeft zijn verwachtingen prijs voor de volledige Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Van Aert geeft zijn verwachtingen prijs voor de volledige Tour Auvergne-Rhône-Alpes

07/06
Sven Nys geeft update over Thibau Nys en kaart groot probleem aan in het wielrennen

Sven Nys geeft update over Thibau Nys en kaart groot probleem aan in het wielrennen

07/06
Geen goednieuwsshow bij Van Aert: hij moet iets toegeven na rentree in het peloton

Geen goednieuwsshow bij Van Aert: hij moet iets toegeven na rentree in het peloton

07/06
Koers LIVE: Meeus reageert op zege in Brussels Cycling Classic

Koers LIVE: Meeus reageert op zege in Brussels Cycling Classic

07/06
Van Aert moest 'van ver komen': dit bedoelt zijn trainer met deze plotse, verrassende onthulling

Van Aert moest 'van ver komen': dit bedoelt zijn trainer met deze plotse, verrassende onthulling

07/06
Eerste incident na Roubaix is een feit ... door valpartij van Van Aert: "Het was mijn eigen fout"

Eerste incident na Roubaix is een feit ... door valpartij van Van Aert: "Het was mijn eigen fout"

07/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Demi Vollering Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Heijboer Jose De Cauwer Urska Zigart Stijn Steels Jan-Willem Van Schip Bradley Wiggins Michael Boogerd Ine Beyen Klaas Lodewyck Mike Teunissen Maxim Van Gils Jordi Meeus Lotte Kopecky Axel Merckx Dries Van Gestel Sven Nys

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved