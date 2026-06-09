“Aangegeven bij de ploeg”: deze renner wil niet, maar moet naar de Tour de France

Voor veel renners is een selectie voor de Tour de France een droom. Mike Teunissen kijkt er dit jaar echter met gemengde gevoelens naar uit. De Nederlander gaf zelfs aan zijn ploeg aan dat hij liever een ander programma had gereden.

Niet zijn eerste keuze

Mike Teunissen maakt zich op voor een nieuwe Tour de France, al was dat niet helemaal zijn eigen keuze. In de Tourspecial van Wielerrevue geeft de renner van XDS Astana toe dat hij zijn ploeg liever iets anders had zien beslissen.

"Ik heb tegen mijn ploeg XDS Astana gezegd dat ik dit jaar niet per se wilde, maar ze blijven toch telkens bij mij uitkomen", klinkt het.

Toch begrijpt de Nederlander de beslissing. De Tour blijft immers de grootste wielerwedstrijd van het seizoen en een uitnodiging afslaan is niet vanzelfsprekend.

Tour blijft het grootste podium

Ondanks zijn twijfels beseft Teunissen dat de Ronde van Frankrijk een unieke koers blijft. "Uiteindelijk zeg je ook geen nee tegen de Tour de France. Het blijft de grootste koers van het jaar."

De ervaren renner reed al verschillende keren de Tour en weet perfect wat hem te wachten staat. Toch kijkt hij anders naar het huidige parcours dan enkele jaren geleden. Volgens Teunissen is het type ritten de voorbije jaren sterk veranderd.



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Minder kansen voor klassieke renners

De Nederlander vindt dat de Tour steeds minder mogelijkheden biedt voor klassieke renners en snelle mannen die geen pure sprinters zijn. Volgens hem worden etappes die op papier geschikt lijken voor dat type renner uiteindelijk toch beslist op steile hellingen. Daardoor krijgen explosieve klimmers vaak de bovenhand. Teunissen verwijst daarbij naar renners zoals Ben Healy, die op dergelijke aankomsten een groot verschil kunnen maken.

Vaak wachten op het onvermijdelijke

Door die evolutie voelt Teunissen zich niet altijd op zijn plaats in de Tour. Hij geeft zelfs toe dat hij tijdens sommige ritten weinig invloed op de koers kan uitoefenen. "Daarom heb ik dat aangegeven bij de ploeg, want ik zit vaak gewoon te wachten tot ik word gelost."

Toch zal hij opnieuw aan de start verschijnen. Want hoe zwaar en moeilijk de Tour ook geworden is, voor een profrenner blijft het een wedstrijd waar bijna niemand echt nee tegen zegt.