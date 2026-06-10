Met de steun van Oumi (na haar uitje), papa Patrick en mama Agna: Evenepoel stuurt concurrentie een signaal

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Met de steun van Oumi (na haar uitje), papa Patrick en mama Agna: Evenepoel stuurt concurrentie een signaal

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Als het aan Remco Evenepoel ligt, valt hij later dit jaar weer in de prijzen. Met Oumi, papa Patrick en mama Agna die hem volop steunen, mag hij alvast niet klagen over zijn 'supporting cast'.

Oumi is weer thuis, laat ze weten op sociale media. Evenepoel deelde dat dan zelf weer via zijn eigen Instagram Stories. Thuis, dat betekent: in Calpe. Daar bereidt manlief zich momenteel voor op de Tour de France. Voor alle drukte op hen afkomt, zocht Oumi zelf onlangs de ontspanning op. Dat deed ze met een uitje in Knokke aan de Belgische kust.

Dat heeft haar zeker de nodige energie gegeven om samen met Remco de komende weken toe te leven naar de Tour de France. Er zijn in Spanje overigens nog enkele bekenden opgedoken. Evenepoel heeft dinsdag op zijn Strava-pagina nog bekendgemaakt dat zijn ouders op bezoek zijn. Papa Patrick en mama Agna zijn dus ook in Spanje.

Evenepoel werkt pittige training af

Daar is Remco hartstikke blij mee. Het zal zeker helpen qua motivatie. De volgende training die hij op Strava publiceerde was meteen de moeite. Het was een training van liefst vijf uur, één minuut en zestien seconden. "Op en neer", schrijft Remco erbij. Hij was ook goed voor twee persoonlijke records op de Coll de Rates, de bekende klim.

In een training van 164 kilometer overwon hij een hoogteverschil van meer dan 3000 hoogtemeters. Het is het soort training waarmee hij een signaal stuurt naar de concurrentie. Die vijf uur op de fiets laat zien dat hij de lange inspanningen niet schuwt. Ze zullen goed voor de dag moeten komen om hem bij dit soort inspanning pijn te doen.

Hoogtestage moet weer renderen voor Remco

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Er was dan ook nog eens het nodige klimwerk bij. Red Bull-BORA-hansgrohe rekent erop dat hij sterk terugkeert van hoogtestage. In 2024 verbeterde hij zijn vorm nog aanzienlijk op training na de Dauphiné. Dit jaar kiest Evenepoel alleen maar voor training in aanloop naar de Tour de France. 

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Remco Evenepoel

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