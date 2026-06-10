Dag en nacht verschil met ploeg van Van Aert: UAE-team van Pogacar krijgt enorme veeg uit de pan

Het is van Parijs-Roubaix geleden dat Tadej Pogacar en Wout van Aert nog met elkaar de strijd aangingen. Hun paden zullen in principe wel weer kruisen in de Tour de France en dan zal het ook van belang zijn hoe sterk hun ploegen zijn.

De Tour de France begint dit jaar met een ploegentijdrit in Barcelona. Er was al een soort generale repetitie in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Die werd geen succes voor Van Aert, maar wel voor zijn ploeg. Tijdens de Eurosport-uitzending werd besproken hoe sterk UAE in dit werk in zijn schoenen staat. Dat wordt belangrijk voor Pogacar.

"Ja, UAE is de beste ploeg ter wereld, maar niet op dit onderdeel", oordeelt Bobbie Traksel. De voormalige wielrenner vormt die mening niet alleen omdat UAE in de koers die vroeger de Dauphiné heette niet met zijn sterkste selectie aantreedt. "Ik wil niet de vergelijking maken met Movistar maar ik heb het gevoel dat het toch een soort los zand is."

Visma | Lease a Bike analyseert veel grondiger

Traksel denkt dat ze bij UAE Team Emirates-XRG niet warmlopen voor een ploegentijdrit, ook al hebben ze er wel eens eentje gewonnen. "Dat betekent niet dat ze de beste zijn in dit onderdeel. Visma | Lease a Bike heeft deze ploegentijdrit volledig geanalyseerd. Ze weten tot waar ze welke renners nodig hebben en liefst zingen ze het nog langer uit."

Bij Visma zou dat allemaal perfect berekend zijn. "Dat gevoel heb ik bij UAE helemaal niet." Uiteindelijk zijn het nog altijd de benen die spreken. Kijk maar naar Van Aert, die veel vroeger dan verwacht moest afhaken. UAE eindigde dinsdag pas negende. Dat moet in de Tour veel beter als Pogacar, McNulty en Wellens erbij zijn.