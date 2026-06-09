Ritwinnaar Charmig krijgt gele kaart in Tour Auvergne-Rhône-Alpes
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De tweede rit in de Tour Auvergne-Rhône Alpes is een prooi geworden voor de Deen Anthon Charmig. De renner van Uno-X kwam alleen binnen en pakte de grootste zege uit zijn carrière.
Ritwinnaar Charmig krijgt gele kaart in Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Anthon Charmig heeft de tweede etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen en daarmee de grootste overwinning uit zijn carrière geboekt. Toch verliep de dag niet zonder problemen voor de Deense renner van Uno-X Mobility. Na afloop van de etappe kreeg hij namelijk een gele kaart van de wedstrijdjury.
Volgens het juryrapport hield Charmig zich niet aan de instructies van de wedstrijdcommissarissen. De straf is belangrijk, omdat een renner bij twee gele kaarten in dezelfde rittenkoers wordt gediskwalificeerd en bovendien een schorsing van zeven dagen krijgt.
Charmig zal de rest van de ronde dus extra voorzichtig moeten zijn. Ook Ben Tulett van Visma Lease a Bike werd bestraft. Hij kreeg een gele kaart vanwege een onreglementaire bevoorrading, ook wel een plakbidon genoemd. Daarnaast moet de Brit een boete van 200 Zwitserse frank betalen. De jury hield dus streng toezicht tijdens deze etappe.
Deen pakt mooiste zege uit carrère in Tour Auvergne-Rhône Alpes
De eerste was een prooi voor de Fransman Alex Baudin. In de tweede rit was een Deen aan het feest.
Anthon Charmig maakte in het begin deel uit van een groep van zes renners die daarna vier renners zagen aansluiten. Een van die vier was onze landgenoot Vlad Van Mechelen (Bahrain Victorious). De aanvallers bleven voorin goed rondrijden hadden op zeventig kilometer van de finish nog een mooie voorsprong van zes minuten.
Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ United) ging er in het slot alleen vandoor, maar Van Mechelen en Raul Garcia Pierna (Movistar) kwamen aansluiten. Daarna kwamen er nog vier renners aansluiten, waaronder Anthon Charmig, waardoor we opnieuw met zeven waren.
Op de Côte de Saint-Vidal trok Charmig alle registers open. De Deen trok een gat en reed alleen naar de finish. Goed voor zijn eerste zege in de WorldTour. Van Mechelen werd knap derde.
🏁 La victoire pour Anthon Charmig au Puy-en-Velay ! 🏆— Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 8, 2026
🇩🇰 Anthon Charmig wins Stage 2 ! 👏#TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/p7kE3SHqat
Jonathan Vaughters doet opvallende onthulling na ritzege in Tour Auvergne-Rhône Alpes
Jonathan Vaughters had redenen om te vieren na de zege van Alex Baudin. Temeer omdat hij onlangs een belangrijke beslissing nam over de toekomst van de renner bij EF Education-EasyPost.
"Ik denk dat het een goede zaak is dat ik vorige week zijn contract heb verlengd", zegt Vaughters op X. De Amerikaan vertelt er wel niet bij tot wanneer Baudin nu vastligt.
De Fransman rijdt sinds 2025 voor EF Education-EasyPost. Hij kwam toen over van Decathlon AG2R. Na zijn sterke seizoen tot nu toe wordt Baudin dus beloond voor zijn prestaties.
Guess it was good I re-signed Alex last week.— Jonathan Vaughters (@Vaughters) June 7, 2026
De eerste rit in de Tour Auvergne-Rhône Alpes leverde meteen een Franse ritzege op. De overwinning was voor de 25-jarige Fransman Alex Baudin van EF Education-EasyPost. Die moest achteraf iets bekennen.
Baudin sprong weg met een groep van tien vluchters en bleef als enige voorop tot diep in het slot. Hij hield sterk stand en kwam alleen binnen. Hij boekte zo de grootste zege in zijn carrière. Hij wist achteraf met zijn vreugde geen blijf.
Baudin had een voedselvergiftiging
“Ik besef het nog niet helemaal…", vertelde hij in het flashinterview, geciteerd door WielerFlits. "Ik geloofde het pas op 500 meter van de finish, dat het binnen was. Ik kan het ook niet verwoorden. Ik had deze rit echt wel aangekruist om mee te zitten in de vlucht. De vluchters waren vandaag wel kansrijk."
De voorbereiding van Baudin op de Tour Auvergne-Rhône Alpes verliep nochtans niet vlekkeloos. "Ik had echt fantastische benen, al geloofde ik niet echt in de zege. Ik had gisteren namelijk nog last van een voedselvergiftiging. Dan is het helemaal crazy dat ik dit nu mag meemaken."
💘 Superbe victoire d’Alex Baudin sur l’étape 1 du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.— Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 7, 2026
💘 Magnificent victory for Alex Baudin in Stage 1 of the #TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/fcPmw1k76V
Baudin rijdt een goed seizoen
Baudin is aan een goed seizoen bezig en liet al enkele mooie resultaten noteren. Hij werd negende in het eindklassement van Parijs-Nice en eindigde als derde in de GP Miguel Indurain. Daarna tekende hij voor een negende plaats in het algemene klassement van de Ronde van het Baskenland.
Voorts werd hij ook elfde in de Amstel Gold Race, zesde in de Waalse Pijl en achtste in Eschborn-Frankfurt. Hij boekte dus zijn eerste zege van het seizoen. Geen evidentie, beseft hij.
Een lastige tweede rit
"Het is tegenwoordig zo lastig om koersen te winnen. Je hoopt en wacht er ook wel op. Ik was zeer goed voorbereid en vandaag stonden de wielersterren een keertje goed. Dat ik ook de gele trui pak, maakt het nog mooier. Mijn hele familie is hier aanwezig, om mee te vieren."
De tweede rit kondigt zich net als de eerste aan als pittig. In het slot liggen twee hellingen die voor de schifting kunnen zorgen. Baudin en zijn ploegmaats zullen dus bij de les moeten zijn om de leiderstrui te verdedigen.
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