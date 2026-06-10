De Cauwer vindt dat Van Aert status meer moet doen gelden en bekijkt het niet zoals vele anderen

José De Cauwer heeft wel vaker een unieke kijk op de zaken. Hij bekijkt de situatie van Wout van Aert dan ook anders. Voor de voormalige bondscoach had Van Aert zijn status wat meer mogen laten gelden in de ploegentijdrit.

Van Aert won vandaag de sprint van het peloton in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes en heeft zo toch een persoonlijke opsteker te pakken. In de VRT-uitzending analyseerde De Cauwer de voorbije dagen van Wout nog voor de aankomst van rit vier. "Ik bekijk dat in tegenstelling tot veel anderen veel rustiger", wilde De Cauwer toen al geen paniek zaaien.

Hij zag wel een mogelijke verklaring voor het lossen van Van Aert. De commentator zag dat Van Aert de klim aan het begin van de ploegentijdrit moeilijk verteerde. "Dan denk ik dat daar het moderne wielrennen voor een tikkeltje tussen zit. Wout moest naar het einde toe hen brengen waar ze moesten zijn. Vroeger zou er meer flexibel mee zijn omgesprongen."

Van Aert en Visma wilden het plan absoluut volgen

Van Aert had op dat moment kunnen passen voor een kopbeurt en later meer werk kunnen doen. "Nu is dat plan er. B rijdt achter A en C achter B. Als B daar niet is, weet C bijna niet meer wat hij moet doen in de ploegentijdrit. Wout heeft zich daar een klein beetje in verslikt en heeft die korte aflosbeurten aan hoge snelheid toch willen doen."

Als hij dat niet had gedaan, was hij er mogelijk later terug doorheen gekomen. "Wout had iets meer zijn status mogen laten spreken en mogen zeggen: geef mij twee kilometer de tijd. Ik heb tijdritten meegemaakt met gasten die in het begin pasten en op het einde bijna iedereen eraf reden. Voor mij is dat een mogelijke verklaring."

Tour-plek Van Aert niet ter discussie

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Weinigen hebben hierover meer kennis en ervaring dan De Cauwer en het is een gezonde houding om met enige nuance naar de situatie te kijken. Van Aert lijkt vandaag toch al betere benen te hebben. Er hoeft dus nog niet te worden getwijfeld aan zijn plek in de Tour, zoals na de ploegentijdrit wel gebeurde.