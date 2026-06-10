Van Gils slaat alarm: "Als Evenepoel en Lipowitz erbij zijn, mogen zulke dingen niet gebeuren"

Maxim Van Gils trekt toch even aan de alarmbel. Met Remco Evenepoel erbij in de Tour de France mag Red Bull-BORA-hansgrohe niet zo presteren als in de ploegentijdrit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat viel immers beduidend tegen.

Zo heeft Van Gils het in elk geval opgevat. Terwijl Evenepoel in Spanje aan het trainen is, reed Van Gils wel mee in die ploegentijdrit. Hij reageerde bij Sporza ontgoocheld op de vijfde plaats van Red Bull-BORA-hansgrohe, dat van Visma | Lease a Bike toch 41 seconden aan de broek kreeg in een tijdrit van 28,4 kilometer. Dat is niet niets.

"We hebben geen goede tijdrit gereden, om het cru te zeggen", windt Van Gils er geen doekjes om. "We hebben heel veel fouten gemaakt. Dat mag in Barcelona niet gebeuren." Van Gils vindt dus dat zijn ploeg er lessen uit moet trekken. Het zou zonde zijn als de klassementsmannen straks bijna met een achterstand aan de Tour moeten beginnen.

Prestatie Red Bull niet voor herhaling vatbaar

Die klassementsmannen zijn in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes nog afwezig en daarom wil Van Gils er ook nog geen drama van maken. "Hier mag dat: er is geen Remco, er is geen Lipo (Lipowitz, red.)." Toch zet Van Gils meteen ook de puntjes op de i. "Als die jongens na een maand op hoogte erbij zijn, mogen zulke dingen niet gebeuren." Van Gils zag immers ook al een sterke Pogacar op de Sierra Nevada.

Van Gils had het vooral over wissels op verkeerde momenten en de stress die bij sommigen toesloeg. Als Evenepoel erbij komt, moet de ploeg sowieso in één klap beter worden in deze discipline. Hij is immers de beste tijdrijder ter wereld. Red Bull-BORA-hansgrohe won begin dit jaar de Trofeo Ses Salines, een ploegentijdrit met Remco erbij.

Evenepoel, Lipowitz en Van Gils wonnen begin dit jaar wél

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Ook Lipowitz en Van Gils maakten toen deel uit van dat team. Die prestatie is misschien een veel betere referentie van wat we straks in de Tour van Red Bull-BORA-hansgrohe mogen verwachten. De kanttekening die hierbij moet worden geplaatst, is dat de concurrentie die dag minder sterk was.